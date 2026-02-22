「最近のパチンコ荒すぎて打てない」 依存症すら敬遠する“LT機”のムリゲーっぷりを嘆く声

パチンコ。かつては庶民の娯楽の王道、代名詞だったレジャー産業の一つだが、今となっては若者の新規参入を拒むようになり、年々遊技人口も減っている落ち目のジャンルである。遊技とは言うものの実質は賭博であり、勝てば儲かり、負ければ金が減る。そして勝っても負けても時間は奪われる。

それでも長年遊技者がいたことは事実で、やっぱり日本人ってギャンブルが好きなんだよね。パチンコホール自体は全国至る所にあるから、間口自体は広いのだ。

でも、間口が広いから勝てるとか楽しめるとか、そういうことでもない。むしろせっかく勇気を出してパチンコホールの暖簾をくぐったにも関わらず、大当たりまでの非現実的な流れを目の当たりにし、ドン引きした初心者が発生することも多い。（文：松本ミゾレ）

パチンコとは本来、負けることが定め付けられた遊技だ

僕がパチンコに初めて手を出したのは、もう22年ぐらい前のこと。その当時のパチンコの主流は確変50％ループ。少し前までは2回権利モノも流行していたが、これがだいぶ衰退していた時代だ。偶数図柄が揃ったら普通の当たりで、奇数揃いは確変突入というタイプがほとんどだった。

大当たり確率自体は1/350と結構重い傾向にあった。新海物語M56とかね。まああれは通常当たり後も100回時短がついてたせいもあるけれど。確変に突入する確率は50％。確変継続確率も50％。なのでせいぜい確変に入っても、3連ぐらいすれば御の字。必然とあまり爆連を夢見ることもないわけだから、1回大当たりするまで打って、ダメならそのまま帰るって人も多かった。今と違って初当たりでも1,900玉ぐらいは出てたし。

でも、当時のこのスペックを振り返っても、到底ロマンは感じないよね。のちにもう少し大当たり確率が重くなって、連チャン率が80％ぐらいある機種も登場するが、結局80％って言うほど継続しないわけで。

そして22年のうちにパチンコは射幸性を高め過ぎて自主規制し、一旦マイルドな出玉性能の機種ばかり作られるようになっていくが、ほどなくするとまた射幸性を煽る機種が復活する。

現在主流のラッキートリガー。通称LT機もその最たるものだろう。LT機というのは簡単に言えば、上位ラッシュ機能を搭載したマシン群であり、従来の機種よりも大量出玉を獲得しやすいと謳っているのが特徴。

ただし初当たり時の出玉自体は数百玉程度であり、そこから下位ラッシュに突入するかも運。下位ラッシュに入ったとして、上位にぶち込めるかも運。上位ラッシュに入ったところで期待値通りかそれ以上の爆発力を発揮するかも運。

と、このようになかなか思った通りにはいかない性質になっている。上位突入のルートは機種によるものの、初当たりから数％程度しか突入しないような、非常に狭き門となっている機種も多い。

ちなみに僕はパチンコをもうやってないので、LT機を触ったことはない。というかそれ以前の話。触るまでもなく勝てないのが分かっているので、遊びようがない。

もちろん、パチンコは長期的には打ち手が負けるようになっている遊技なので、それでいいんだけど。でも負け方ってもんが、あるじゃない。昔みたいに「ああ、50％取れなかった」という具合に納得しやすい負け方と、今のLT機絡みの負け方はまた違う。

負けた理由をちゃんと把握するには機種のスペックを確認することは必須だし、スペックを確認すればするだけ「こんなもん打てないよ」と怖気付く。

なので今のLT機を普通に打ってる人って、かなりの怖いもの知らずか、計算ができない人なのでは……もっとも、パチ屋にいる時点で、みんな計算とか苦手なんだけどね。

あまりに勝負が荒れると、依存症でも敬遠する様子で…

僕なんかはLT機の概要を目にした時点で敬遠したが、歴戦の依存症連中たちはそういう発想がないんで、一度は打って痛い目を見ているようだ。

5ちゃんねるにも「最近のパチンコ荒すぎて打てないな」というスレッドが立っているが、この手の感想を言うってことは打って、痛い目を見たからだろう。

スレッドにも「ロングSTもLTも要らない。海みたいな確変機をもっと出して」という声が書き込まれている。STが130回転もあるようなマシンも、LT機もやっぱり振るわないときは何もできずに駆け抜けてしまう。

となると、ひとまず確変に入れば1回は出玉が享受できる確変機のマイルドさを恋しく思う人がいるのは当然だろう。パチンコって、玉が出ないことには金が戻ってこないので。

もちろん、5ちゃんねるの機種板なんかを俯瞰すると、残念なことにマイルドな出玉性能の機種のスレッドなんてほとんど動いていない。逆に人気なのがLT機なんだよね。そういうスレッドは盛り上がっている。

そう考えたらLT機の需要は確かにあるのだ。たとえそのLT機のせいで誰がいくら負けようと、店もメーカーも、下手すると打ってる当事者も「どうでもいいや」ってなっちゃってるみたいなところもあるんだろう。パチンコ依存の人なんて本質的には破綻しているし。

儲けるためにパチンコに挑む。昔はそういう人も結構いたんだけど、今はなんか聞いてるとムカついてくるようなことを言うパチンコ打ちも多い。「先読みの音を聞くために行く」とかね。そんなの本末転倒じゃないですか？ ただの音ですよ？ ただの音のために数万円を使うっておかしいですよ。

LTに関しても突入時点で何らかのまとまった出玉を保障されているわけでなく、そこから駆け抜けないようにしなきゃダメなのは下位ラッシュと同じ。中には「上位突入時の獲得期待玉数は〇〇発！」みたいに煽ってるところもあるけど、それって下位ラッシュで獲得した出玉も含めて書いてませんか？ って思っちゃうんだよね。

それで駆け抜けなんかしようもんなら僕は耐えられない。なので絶対にLT機は打たないぞ。上位ラッシュに突入したとて、それまでにいくら使うんだって話だし。

勝てないのがパチンコ。負けてこそパチンコ。ではあるんだけど、やっぱり負けるにしてもあんまりムリゲーに挑んで破滅したくはないのよね。