¡Ö¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¾ï¼±Ê¤¤¹!? ¥Ð¥¹¤Ê¤Î¤ËÈâÉÕ¤¡Ö´°Á´¸Ä¼¼¡× ¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡Ö11ÀÊ¡×¤¬¥¹¥´¤¤!? Åìµþ¡ÁÆàÎÉ¡ÖÆ°¤¯¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤Ï
11¼¼¤À¤±¤Î¡Ö´°Á´¸Ä¼¼¡×¥Ð¥¹¤È¤Ï Åìµþ¡ÁÆàÎÉ¡¦Âçºå¤ò·ë¤Ö¹ë²Ú¥Ð¥¹¤ÎÁ´ËÆ¤ÈºÇ¿·¾ðÊó
¡¡Ä¹µ÷Î¥¥Ð¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö°Â²Á¤À¤¬Èè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÊÂ¤ß¤ÎÁõÈ÷¤ò»ý¤Ä¡Ö´°Á´¸Ä¼¼¡×¤Î¥Ð¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¹¤²¤§¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö´°Á´¸Ä¼¼¡×¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê31Ëç¡Ë
¡¡´ØÅì¥Ð¥¹¤ÈÆàÎÉ¸òÄÌ¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ï¤º¤«11ÀÊ¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤È¤Ï°ã¤¦ÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë°ÜÆ°¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤ëÄ¹µ÷Î¥¥Ð¥¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤·¤¿¼ÖÎ¾¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê4Îó¥·¡¼¥È¤ä¡¢¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿3ÎóÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¸Ä¼¼¡×¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢´ØÅì¥Ð¥¹¤ÈÆàÎÉ¸òÄÌ¤¬¶¦Æ±±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼Åìµþ¡¦ÂçºåÆàÎÉ¹æ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¡Ê¿·½É¡Ë¤ÈÂçºå¡¦ÆàÎÉ¤Î540km¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤òÌó9»þ´Ö¤Ç·ë¤Ö¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð40ÀÊ°Ê¾åÀß¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÎºÂÀÊ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«11ÀÊ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎìÔÂô¤Ê¶õ´Ö»È¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ºÂÀÊ¤¬Èâ¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ö´°Á´¸Ä¼¼¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÄ¹µ÷Î¥¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¼þ°Ï¤Î²»¤äµ¤ÇÛ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÉ¤ÈÈâ¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¶È³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤1Îó¡Ü1Îó¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Ä¼¼Æâ¤Ë¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¤â´Þ¤á¤¿°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡ÖºÂÀÊ¡×¤Ë¤âÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¥¼¥í¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡ÊÌµ½ÅÎÏ¡Ë¡×ÍýÏÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÅÅÆ°¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÉâÍ·´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ø¤ÈÍ¶¤¦Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ï¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤³ÑÅÙ¤Þ¤ÇÅÝ¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»ÑÀª¤ÇµÙÂ©¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâÀßÈ÷¤ä¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Wi-Fi¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¢¥í¥Þ¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª²Á³Ê¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¡§1Ëü8000±ß¡Á2Ëü2000±ß¡Ê±¿ÄÂ¡¦ºÂÀÊÎÁ¶â¡Ë
¾®»ù¡§1Ëü4500±ß¡Á1Ëü6500±ß¡Ê±¿ÄÂ¡¦ºÂÀÊÎÁ¶â¡Ë
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¶Ë¾å¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î±¿¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÖÎ¾À°È÷¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢°ìÉô¤ÎÊØ¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶âÍËÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¿·½ÉÈ¯¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÅÚÍËÆü¤ÎJRÆàÎÉ±ØÈ¯¡×¤ÎÊØ¤¬´ðËÜÅª¤Ë±¿µÙÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶âÍËÆü¤ÎJRÆàÎÉ±ØÈ¯¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÅÚÍËÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¿·½ÉÈ¯¡×¤ÎÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ËÆü¤Ê¤É¤ÎÉÔµ¬Â§±¿¹ÔÆü¤ò½ü¤¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿µÙÊØ¤ÎºÆ³«Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯2·îÃæ¤ËÆ±¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£