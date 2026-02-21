¡Ö¼êÆ°ÆþÎÏ¤ÏÂçÊÑ¡×³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉéÃ´¤ò·ã¸º¤µ¤»¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤ÎÀßÄê¼ê½ç
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜµ»ö¤Ï¹¹ð¼ç¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿PRµ»ö¤Ç¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡Ö¡Ú³ÎÄê¿½¹ð¡Û¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼Â±é²òÀâ¡ª°åÎÅÈñ¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¦Ç¯¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ê¤É¤â¼«Æ°È¿±Ç¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÝ¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀßÄê¼ê½ç¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â±é·Á¼°¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏËÁÆ¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä³Æ¼ï¹µ½ü¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò°ì³ç¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢¿½¹ð½ñ¤Ø¼«Æ°ÆþÎÏ¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¼êÆ°¤Ç·×»»¡¦ÆþÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦ËèÇ¯¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢·×»»¥ß¥¹¤äÆþÎÏ¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤ÇÏ¢·È¤ò¹Ô¤¨¤Ð½ñÌÌ¤Ç¤Î¾ÚÌÀ½ñÊÝ´É¡Ê5Ç¯´Ö¡Ë¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â±é¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢³Æ¼ï¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¼ê½ç¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î»öÁ°½àÈ÷¡×¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¾ÚÌÀ½ñ¡Ê°åÎÅÈñ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢Ç¯¶â¡¢µëÍ¿¤Ê¤É¡Ë¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³°Éô¥µ¥¤¥È¤È¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀßÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Ï¡Ö³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ä¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¡Öe-Tax¡ÊµëÍ¿¾ðÊó¡Ë¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â±é¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¹µ½ü¾ÚÌÀ½ñ¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡ÖÅÅ»ÒÁ÷ÉÕ¡×¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤äºÆ¸òÉÕ¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿È¿±Ç¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö3～5±Ä¶ÈÆüÄøÅÙ¡×¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µëÍ¿¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ïe-TaxÂ¦¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏ¢·ÈÀßÄê¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³ー¥Êー¡×¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤¬³ºÅö¹àÌÜ¤Ë¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¡Ö°ìÅÙÀßÄê¤¹¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÊØÍø¡×¤È¸ì¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¡£½é´üÀßÄê¤Î¼ê´Ö¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Î³ÎÄê¿½¹ðºî¶È¤¬·àÅª¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ñÎà´ÉÍý¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡Ö¡Ú³ÎÄê¿½¹ð¡Û¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼Â±é²òÀâ¡ª°åÎÅÈñ¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¦Ç¯¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ê¤É¤â¼«Æ°È¿±Ç¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÝ¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀßÄê¼ê½ç¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â±é·Á¼°¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏËÁÆ¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä³Æ¼ï¹µ½ü¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò°ì³ç¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢¿½¹ð½ñ¤Ø¼«Æ°ÆþÎÏ¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¼êÆ°¤Ç·×»»¡¦ÆþÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦ËèÇ¯¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢·×»»¥ß¥¹¤äÆþÎÏ¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤ÇÏ¢·È¤ò¹Ô¤¨¤Ð½ñÌÌ¤Ç¤Î¾ÚÌÀ½ñÊÝ´É¡Ê5Ç¯´Ö¡Ë¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â±é¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢³Æ¼ï¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¼ê½ç¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î»öÁ°½àÈ÷¡×¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¾ÚÌÀ½ñ¡Ê°åÎÅÈñ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢Ç¯¶â¡¢µëÍ¿¤Ê¤É¡Ë¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³°Éô¥µ¥¤¥È¤È¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀßÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Ï¡Ö³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ä¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¡Öe-Tax¡ÊµëÍ¿¾ðÊó¡Ë¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â±é¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¹µ½ü¾ÚÌÀ½ñ¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡ÖÅÅ»ÒÁ÷ÉÕ¡×¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤äºÆ¸òÉÕ¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿È¿±Ç¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö3～5±Ä¶ÈÆüÄøÅÙ¡×¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µëÍ¿¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ïe-TaxÂ¦¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏ¢·ÈÀßÄê¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³ー¥Êー¡×¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤¬³ºÅö¹àÌÜ¤Ë¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¡Ö°ìÅÙÀßÄê¤¹¤ì¤ÐÈó¾ï¤ËÊØÍø¡×¤È¸ì¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¡£½é´üÀßÄê¤Î¼ê´Ö¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Î³ÎÄê¿½¹ðºî¶È¤¬·àÅª¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ñÎà´ÉÍý¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
´ØÏ¢µ»ö
¤Ä¤¤¤ËiPhone¤Ç¤â²ò¶Ø¡¢³ÚÅ·Edy¤«¤é³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖºÇÂç3.6%´Ô¸µ¡×¤ÎºÇ¶¯¥Á¥ãー¥¸¥ëー¥È
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ï¡Ö¼ÂÍÑÅª¤Ê´Ô¸µÎ¨¡×¤ÇÁª¤Ö¡ª1.5%°Ê¾å¤âÁÀ¤¨¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥«ー¥É10Áª
¥¤¥ª¥ó¥Ú¥¤¤ÈWAON¡¢·ë¶É¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È»È¤¤Ê¬¤±¡É¤ÎºÇÅ¬²ò¤òÅ°ÄìÈæ³Ó
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
²È·×¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ªÆÀ¡×¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¡ÖÀáÌó¡¦ÀáÀÇ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî´Þ¤á¤¿¼Â±éÆ°²è¤È°ì½ï¤Ë²òÀâ¡¢Ãæµé¼Ô°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂ¾¤è¤ê¤â¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò²òÀâ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£