a»Ò¡¢¡ÖTurn It Up¡×¤¬¡Ö#NEXTJP¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë·èÄê¡£Í¹ÊØÈÖ¹æ¤ÇMV¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«
a»Ò¤¬1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖTurn It Up¡×¤¬¡¢¡Ö#NEXTJP¡×¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö#NEXTJP¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼¡¤Î»þÂå¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿Ê²½¡¦À®Ä¹¡¢¿·²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
Í¹ÊØÈÖ¹æ¤ÇMV¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖPOST CODE VISUALIZER¡Ê¥Ý¥¹¥È¥³¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶¡¼¡Ë¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖTurn It Up¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿Í¹ÊØÈÖ¹æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬±ÇÁü¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÍ»¹ç¤·¡¢¤½¤ÎÍ¹ÊØÈÖ¹æ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ÇÁü¤ÇÆüËÜ¤òºÌ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢W¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£a»Ò¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¤³¤ÎÍÍ¤Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö#NEXTJPÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÍ¹À¯¡¢Í¹ÊØ¶É¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖTurn It Up¡×¤È¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡×¡Ö¤¢¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖPOST CODE VISUALIZER¡×¤ÎÍ¹ÊØÈÖ¹æ¤ÇÆüËÜÃæ¤òºÌ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´ë²è¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§ÈóÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢»ä¤Î³Ú¶Ê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£#NEXTJP Action05 POST CODE VISUALIZER ³µÍ×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë7¤Ä¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÇ¤°Õ¤ÎÍ¹ÊØÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¿ô»ú¤ÎÍåÎó¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ÊÑ²½¤·¡¢a»Ò¤Î¡ÖTurn it up¡×¤ÎMV¤¬Í¹ÊØÈÖ¹æ¤ò¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎMAPµ¡Ç½¤Ç¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÍ¹ÊØÈÖ¹æ¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤¬ºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÐíâ×¤·¤Æ±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÃÄê¤Î½»½ê¤ÎÍ¹ÊØÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢MAPµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½»½ê¤¬½êºß¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÍ¹ÊØÈÖ¹æ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½»½ê¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://nextjp.japanpost.jp/action05/
¢£#NEXTJP SNS Campaign
´ü´ÖÃæ¤ËPOST CODE VISUALIZER¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤òInstagram¤Ç¥·¥§¥¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤Ê¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢#NEXTJP HEADPHONE¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59
¡¦±þÊçÊýË¡¡§
¡#NEXTJP Official Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
https://www.instagram.com/nextjp_action/
¢#NEXTJP Official Instagram¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤·¤¯¤Ï¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤ÆÆ°²è¤ò¥·¥§¥¢
¢¨¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡¢¥ê¡¼¥ë¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤¤¤º¤ì¤Ç¤â²Ä
¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡§10Ì¾
¡¦¾ÞÉÊ¡§#NEXTJP HEADPHONE
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Æþ¤êJBL¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó
¡ÊÉÊÌ¾¡§JBL Tune 770NC (Black)¡Ë
¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡§ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ßDM¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·îÃæ½ÜÍ½Äê
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£NEW SINGLE¡ÖTurn It Up¡×
2026Ç¯1·î21ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®URL: https://lnk.to/ako_Turn_It_Up
¢£2nd Album ¡Ølovely moments¡Ù
¢§Í½Ìó
https://pony-canyon.lnk.to/ako_lovelymoments_CD
¢§Pre Add / Pre Save
https://lnk.to/AKO_lovely_moments
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://akolondog.net/lovely_moments
¢£¡ãa»Ò LIVE TOUR 2026 ¡ÈJUNO¡É¡ä
2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛPENNY LANE 24
2026Ç¯6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡ÚÊ¡²¬¡ÛDRUM Be-1
2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡ÚÂçºå¡Û¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼
2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡Ú°¦ÃÎ¡ÛNAGOYA CLUB QUATTRO
2026Ç¯8·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛLINE CUBE SHIBUYA
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚËÌ³¤Æ»¡¢Ê¡²¬¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¡Û¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ)+¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ
¡ÚÅìµþ¡¢Âçºå¸ø±é¡Û¡¡»ØÄêÀÊ 7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ)
eplus.jp/ako2026/
¢§¼çºÅ : ³ÆÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼ / ´ë²è¡¦À©ºî : IRORI Records
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
YUMEBANCHI(Âçºå) 06-6341-3525 <Ê¿Æü12:00¡Á17:00>
CREATIVEMAN PRODUCTIONS (Åìµþ)¡§03-3499-6669
¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö(ËÌ³¤Æ») 050-3504-8700 <Ê¿Æü11:00¡Á18:00>
¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ(Ê¡²¬) 0570-09-2424
¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë052-936-6041
