生田斗真が、デビュー曲「スーパーロマンス」のMVを2月21日22時より公開することを発表した。

シンガーソングライター・岡村靖幸が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた本楽曲は、自身が上白石萌歌とW主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌にも起用されている。

MVは、瀬里 義治が監督を務めており、煌びやかな80’sの世界観を漂わせる衣装をまとった生田斗真によるキレキレのダンスシーンや、思わず二度見してしまう見どころ満載のカットが散りばめられた映像に仕上がっているという。

◆ ◆ ◆

◾️生田斗真 コメント

大好きな岡村靖幸さんが作ってくださった「スーパーロマンス」は80年代、90年代の懐かしい薫りがしつつ、それでいて新しい、胸キュンソングになっています。今回ソロアーティストとして、初めてのMusic Videoを制作しましたが、役者業とはまた違ったスタッフの皆様や環境で、とても楽しく・充実した撮影になりました。“This is 生田斗真”をテーマに、4分間の尺の中にこれでもかというくらい色々な“生田斗真”を詰め込んでいるので、何度も繰り返して観てもらいたいです。とても見応えのあるMVが完成しましたので、ぜひお楽しみに！

◆ ◆ ◆

本日21時には、MV公開前夜を盛り上げるYouTube LIVEが開催される。配信内では生田本人がMVの見どころや制作秘話を語る予定とのことだ。YouTubeに合わせて開設したばかりのTikTokアカウント、そしてInstagramのアカウントでも同時に配信予定となる。

◾️デビュー曲「スーパーロマンス」

配信：https://ikutatoma.lnk.to/SUPERROMANCE ▼生田斗真 Official Channel開設記念！「スーパーロマンス」MV公開直前YouTube LIVE

https://IkutaToma.lnk.to/YouTubeLive0220

◾️タイアップ・出演情報／ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』 放送枠：日本テレビ2026年1月期土曜ドラマ

放送時間：毎週土曜よる9時から放送

放送開始日：2026年1月10日（土） 出演者：主演 上白石萌歌 生田斗真

シシド・カフカ 仁村紗和 柄本時生 三浦獠太 片岡凜 佐々木美玲

佐々木史帆 郄松アロハ / 平山祐介 宮澤エマ 小雪 原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』(講談社文庫)

HP：https://www.ntv.co.jp/pankoi/