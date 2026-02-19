米現地時間3月4日に開催されるApple（アップル）のスペシャルイベント。ニューヨーク・ロンドン・上海の3箇所で開催されるいつもとはちょっと違うイベントになりそうです。

イベント詳細一切不明ではありますが、すでに噂は盛りだくさん。このイベントで発表が期待されるプロダクトをまとめてみました。

安価MacBook

招待状のカラフルなAppleロゴが象徴するもの、イベントの主役と言われているのが、長らく噂されてきた安価MacBookです。

ディスプレイは13インチにあと一歩届かない12.9インチ。新たな製法によって、安価モデルでもアルミシャーシを採用すると言われているので、外観デザインには期待できそう。色もカラフル展開で、通常のシルバーやダークグレイに加えライトイエロー、ライトグリーン、ブルー、ピンクあたりが候補にあるとか。

安価モデルとして最大の特徴、かつコストダウンの秘密はチップにあり。通常Macで採用されているMシリーズチップではなく、iPhoneで使うAチップを搭載すると言われています。最有力予想では、iPhone 16 Pro Maxに搭載されているA18 Proチップ。

ドル比較ですが、M4チップ搭載13インチのMacBook Airが999ドル。安価MacBookはこれより安くないと意味がないので、799ドルあたりが妥当でしょうか？ 強気だと599ドルという声もあります。

新型MacBook Air・MacBook Pro

イベントの主役となるのはApple初となる安価パソコンの安価MacBookでしょうが、その脇を固める存在として既存モデルの新型登場もあり、かも。

M5チップを搭載したMacBook Air、M5 Pro/ M5 Maxチップを搭載した14インチ/ 16インチのMacBook Proがあるかもと、Apple事情通のマーク・ガーマン氏がXにポストしています。また、Apple Studio Displayのアプデ新モデルがある可能性も。

iPhone 17e・新型iPad

新しいiPhoneの発表は秋が定番ですが、それはフラッグシップの話。エントリーモデルとなるeシリーズ（かつてのSEシリーズ）は春なんです。そこで、今回はiPhone 16eの後継機となるiPhone 17eの発表に期待がかかっています。6コアCPU・6GPUのiPhone 17eは、ガーマン氏いわく発表が激近いそうですし。

A18チップ搭載、第12世代となる新型iPadもありそう。同時にM4チップiPad Airにも期待です。

となると、けっこう盛りだくさんな発表になりそうですね…。