ゴンチャ「いちご杏仁」5周年♡阿里山ウーロン復活

春の訪れを告げるゴンチャの人気ドリンク「いちご杏仁」が、2026年2月26日(木)より期間限定で登場します。今年は5周年を記念し、初登場時に話題をさらった阿里山ウーロンティーが4年ぶりに復活。さらにLサイズ展開や限定キーホルダー付きセットなど、心ときめくコンテンツも満載です♡

阿里山ウーロンと奏でる春味

2022年の初登場以来、愛され続けてきた“春の風物詩”。今年はベースティーに、フルーティーで花のような香りが特長の阿里山ウーロンティーを採用。

香り豊かないちごとコクのある杏仁豆腐、とろぷる食感の「いちご杏仁」に、つぶつぶ果肉入りのストロベリーソースが重なり、甘酸っぱく華やかな味わいが広がります。

飲むデザートのように楽しめる「いちご杏仁 ミルクティー」はICEDのMサイズ670円、Lサイズ760円。

ひんやりなめらかな「いちご杏仁 ジェラッティー」はFROZENのMサイズ700円。

香ばしくすっきりとした後味の「いちご杏仁 アーモンドミルクティー」はICEDのMサイズ720円、Lサイズ810円で展開します。いずれも税込価格です。

さらに“とろぷる”食感が魅力の「いちご杏仁 トッピング」は100円。ミルクティーに追加すれば、よりデザート感がアップします。追加トッピングは1つまで可能です。

5周年記念セット＆限定特典

5周年を祝して登場するのが「いちご杏仁満喫セット」。いちご杏仁Lサイズ1杯と、ミニチュアサイズの「いちご杏仁 キーホルダー」がセットになり、価格は1,500円（税込）。

My Gong cha会員限定で、2026年2月26日(木)より有人レジにて販売されます。お一人様3セットまで、先着順でなくなり次第終了です。

また、対象商品購入で「いいお茶しよう」オリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼント。4種類のデザインが用意され、2026年2月26日(木)より配布開始。

販売は国内ゴンチャ全店（一部商品を販売していない店舗あり）。発売日は2026年2月26日(木)、モバイルオーダー先行販売は2月24日(火)～、ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店では2月19日(木)より先行販売されます。

※トッピングのみ全店で2月26日(木)より販売します。

春のごほうびティータイムを♡

華やかな香りと甘酸っぱさ、とろぷる食感が重なり合う「いちご杏仁」は、大切な人とのひとときにも、自分へのごほうびにもぴったり。サイズ展開も広がり、よりたっぷり楽しめるのも嬉しいポイントです。

春だけの特別な味わいを、ゴンチャで心ゆくまで堪能してみてはいかがでしょうか♪