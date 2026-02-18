「コーチ プレイ 京都」が河原町通にオープン　店舗限定アイテムをラインナップ

「コーチ（COACH）」が、体験型コンセプトストア「コーチ プレイ 京都」を河原町通にオープンした。

【画像をもっと見る】

「コーチ プレイ（Coach Play）」は、ブランドのクラフツマンシップと遊び心を融合させ、地域の個性や文化を取り入れた空間づくりを目指し、2023年に誕生したコンセプトストア。各国でその土地ならではの魅力やエネルギーを味わえるストア体験を提供している。

新店舗のデザインは、コーチの初代デザイナー ボニー・カシン（Bonnie Cashin）の鮮やかでカラフルな世界観をオマージュ。ナチュラルオーク材を使用した空間に、カシンを象徴するディテールである「ターンロック（Turnlock）」や「キスロック（Kiss Lock）」の巨大インスタレーションや、オリジナルイラストにネオンを重ねた作品を配置した。

店内では、コーチの循環型プログラム「コーチ リラブド（COACH (Re)Loved）」の店舗限定アイテムを用意。最新コレクションや、アイコンバッグ「タビー（Tabby）」なども揃えている。カスタマイズサービス「コーチ クリエイト（Coach Create）」を提供しているほか、店頭限定のスタンプラリーも開催している。

◾️コーチ プレイ 京都

所在地：京都府京都市中京区河原町通四条上る米屋町 393番

営業時間：10:00~20:00