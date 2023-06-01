M!LK、5つの目標発表 新曲の反響に驚きも「叩き出したことのないスコアが」【爆裂愛してる / 好きすぎて滅！】
【モデルプレス＝2026/02/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が2月18日、同日発売の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」発売日記念スペシャルイベントを、ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場にて開催。イベント前に行われた取材会にて、5つの目標を発表した。
【写真】人気5人組アイドル、1万人殺到のお台場ライブ
この日、5人は「爆裂愛してる」のジャケット写真でも着用している、華やかでド派手なメンバーカラーの衣装で登場。同楽曲について、吉田は「世界中に溢れる、宇宙に溢れる愛について歌った曲で、この愛こそが宇宙を照らすんだというところから物語が始まる、めちゃくちゃ愛を肯定するテンション爆上げソングでございます」と紹介。初めて聞いた時の感想について、佐野は「いや〜やっぱり愛って素敵だなって」と切り出し、「ファンの方々から愛をいただいて、僕らも愛を返してっていう愛のキャッチボールをしているので、この曲はすごく気持ちが入ります。トンチキソングだとかって言われますけど、僕たち気持ち込めて歌っているので、そこは注目してほしいなと思います」と自信をのぞかせた。
「好きすぎて滅！」については、「MVも5000万回というM!LKで叩き出したことのないスコアが出まして。本当にありがとうございます！」と吉田。佐野は「『イイじゃん』ぐらい人気の曲を作るのがこれからの目標になるねっていう話はしていたのですが、まさか『好きすぎて滅！』で『イイじゃん』を超えるとは思ってなかったので、びっくりしております」と驚きを口にした。
「日本レコード大賞」優秀作品賞受賞や「紅白歌合戦」初出場など、2025年は大躍進の1年だったM!LK。今後の活動について聞かれると、佐野が「僕達は5つの目標があります！」と声を上げ、山中が「『紅白歌合戦』に今年も出場したい！」、塩崎が「富士山に登りたい！」、佐野が「メンバーの誰かがドラマとかに出て、そこでM!LKが主題歌を歌いたい」、吉田が「5大ドームツアーを目標にしているんですけど、ドームを発表できる環境にいたい」、曽野が「MV再生1億回！」と順に目標を発表した。
ドームツアーについて、吉田は「毎回あそこ（ドーム）を夢だと思っていたんですけど、だんだん目標になってきた時に、ここからの道のりがすごい大変なんだなって思ったので、今一度頑張りたいなと思います」と意気込んだ。
M!LKが2026年の第1弾として発売するのは、メジャーデビュー後8枚目にして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。2025年10月に配信リリースしてから早くもMusic Video再生回数が5000万回を超え、TikTokでは楽曲を使用した投稿件数が28万件を突破した「好きすぎて滅！」がパッケージ化。最新曲「爆裂愛してる」とあわせて、両A面シングルとしてのリリースとなる。
この日のイベントには、約1万人が来場。YouTube生配信最大同時視聴者数は14万人を記録した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】