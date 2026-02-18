カンロの硬めグミに新シリーズ「ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」セブン限定で登場
【モデルプレス＝2026/02/18】濃厚な味わいとハードな噛みごたえを両立させたグミ「カンロ ザ・ストロンググミ」シリーズより、「カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」が2026年2月26日（木）より、全国のセブン-イレブン店舗限定で発売される。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
昨今、硬め食感の「ハード系グミ」が盛り上がりを見せる中、カンロが展開している「カンロ ザ・ストロング」シリーズ。濃厚な味わいの“濃厚やわらか層”で“弾力ハード層”を包み込む「Wストロング製法」による、他のハードグミとはひと味違う“逆弾力”の仕様が特徴だ。
今回、セブン-イレブン限定で取り扱う新シリーズ「カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」は、濃厚な味わいとハードな噛み応えを両立させたハードグミ。センター層の配合を変更し、より強靭な弾力になった“エクストラハード食感”が特徴だ。
フレーバーは濃厚な果実の味わいが広がるマスカットソーダ味。グミ粒は、ひと粒でも満足感が得られるよう、ゴツゴツとした力強さを感じる大粒の「岩石型」を採用した。ドライなテイストを加えることで、後味のキレをよくするため、次の一粒へと手が伸びやすい仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
参考価格：237.60円（税込） ※消費税8％
販売エリア：全国のセブン-イレブン店舗 ※一部取り扱いの無い店舗もある
【Not Sponsored 記事】
■カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ
