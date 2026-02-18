『JAPAN JAM 2026』全出演アーティスト解禁！宮本浩次、M!LK、優里、サンボマスターら44組が追加発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『JAPAN JAM 2026』の全出演アーティストが発表。あらたに44組が加わり、合計104組のアーティストが揃った。チケット第3次抽選先行受付もスタート。

■各アーティストの出演ステージは、後日発表

5月2日から5日までの4日間、千葉県、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される『JAPAN JAM 2026』。今回も1日26組、4日間で合計104組のアーティストが出演する。

春空の下、野外フェスシーズンの幕開けを飾る注目の音楽フェス。2025年の開催時は4日間で合計15万人以上を動員。2026年も、SKY STAGE、SUNSET STAGE、WING STAGE、BUZZ STAGEの4つのステージに、音楽シーンの今が集結する。

各アーティストの出演ステージは、後日発表。アリーナとライブハウスを行き来するような、JAPAN JAMならではの特別なフェス体験をイメージしながら、情報解禁を待とう。

■イベント情報

『JAPAN JAM 2026』

05/02（土）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

05/03（日・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

05/04（月・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

05/05（火・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

■関連リンク

チケットの詳細はこちら

https://japanjam.jp/2026/ticket

『JAPAN JAM 2026』公式サイト

https://japanjam.jp