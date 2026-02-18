ふたごは天然のクローン！？一卵性と二卵性の違いとは？【眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話】

一卵性双生児は天然のクローン

ふたごの研究でわかった遺伝の影響

ここでは、「双生児法」について具体的に説明していきましょう。一卵性双生児は１個の受精卵が、細胞分裂時に何らかの理由によって分離したことによって生まれてくるふたごです。ひとつの受精卵から生まれるので、ＤＮＡの一致率は１００％で性別も必ず同じになります。一方、二卵性双生児は２個の卵子にそれぞれ別の精子が受精して子宮の中で一緒に育ちます。そのため、同時に生まれること以外は、普通のきょうだいと同じで、ＤＮＡの一致率も50％ほどになります。

双生児法は、このふたごの特性を利用したものです。一卵性と二卵性のデータを集め、ある形質についての類似性を比べます。同じ家庭で育ち、ＤＮＡもまったく同じ一卵性のペアのほうが、育った環境が同じでも一致率が50％の二卵性のペアよりも似ているのであれば、それは遺伝の影響と判断できます。一方、一卵性と二卵性のどちらも同じくらい似ている、あるいは一卵性でもあまり似ていないのであれば、40ページで説明した「共有環境」や「非共有環境」が影響していると考えられるわけです。

ちなみに、ふたごがどのくらい似ているかは「相関係数」という数値で表わします。ある形質について完全に同じであれば相関係数は「１」に、まったく違っていれば「０」になります。

ふたごはどのようにして生まれてくるのか

「双生児法」で遺伝と環境の関わりを探る

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話』著：安藤 寿康