ミラノ・コルティナ五輪、失意のフィギュアSP（ショートプログラム）からの大逆転だ。「りくりゅう」こと三浦璃来（24）・木原龍一（33）組が、フリーで世界歴代最高得点の158.13を記録し、金メダルを獲得した。会心の演技を終えた後、氷上で2人は涙。泣きじゃくる木原の頭を三浦が優しく撫で、互いにハグしながら見つめ合った──。

【写真を見る】キャリーケースにはポケモンのシールを貼っている“りくりゅう”、レストランや空港でのリラックス2ショット

日本ペア史上初の金メダルという快挙により、歴史に名を刻んだりくりゅうペアだが、もともと木原は2013年までシングルの選手だった。スポーツ誌記者が解説する。

「シングルでは結果を出せず、スケート連盟の勧めでペアに転向。それでも戦績は伸び悩み、新たなペアを探しながらバイト生活を送っていたといいます。そんなとき9歳年下の三浦さんと出会い、試しに一緒に滑ってみたところ、強い手応えを感じて、2019年にペアを結成しました」

「龍一くん」「璃来ちゃん」と呼び合う2人。息のあった漫才のような掛け合いや、ふとした瞬間のアイコンタクトなど、仲睦まじい様子から、かねてより"交際説"も浮上してきた。前出のスポーツ誌記者が話す。

「実際、本物の夫婦がペアを組むことは珍しくない。お互いに手料理を振る舞うこともあると聞きますし、自分のような普段からフィギュアに関心のない中年男性は、つい『この2人って付き合っているのカナ？』と思ってしまいますが……」

かつて木原がスケートリンクの受付や監視といったバイトをしていた地元・愛知の複合施設「邦和みなとスポーツ＆カルチャー」の飯岡裕輔さんは、「どちらかというと”兄妹”の方が近いかもしれません」と女性セブンの取材に証言した。

「一度、三浦選手がうちの宿泊施設に泊まったことがありました。そのときも木原選手はバイト経験を生かして『お風呂は何時からで……』など張り切って説明していました。何度か2人でリンクを訪問してくれているのですが、彼が『昔ここで働いていてね』と話し出すたびに彼女が『何度も聞いたよ！』ってツッコミを入れるのがお決まり。本当に仲がいいんだなと思いました」

ペア結成当初、木原は三浦に「僕を好きにならないでいい」と伝えたという。フィギュア関係者が語る。

「恋人同士のような表現が求められる演技もありますが、年齢差もあって、当時まだ17歳だった三浦選手は萎縮してしまいかねない。三浦選手がリラックスして演技に臨めるように、木原選手なりに気遣って、『僕を好きにならないでいい』と伝えたようです」

それがいまや三浦の"かかあ天下"のような関係だという。

「昔は年上の木原選手が世話を焼き、それに対して三浦選手も敬語で接していましたが、今はすっかり打ち解けて、お互いタメ口です。

むしろ、木原選手の発言にツッコミを入れるなど、三浦選手のほうがちゃきちゃきとリードしている場面も少なくない。そんな2人の関係性を"かかあ天下"とイジるファンもいます」（前出・フィギュア関係者）

兄と妹、かかあ天下……。2人を表す言葉はいろいろあるが、そんじょそこらの恋愛を超えたベストパートナーであることは間違いない。