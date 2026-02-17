【からやま】“にんにくからあげ”と”肉野菜炒め”が一度に味わえる「新定食」登場

からあげ専門店「からやま」は、2026年2⽉20⽇(金)から、新商品「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」を期間限定で販売開始する。

【商品画像】新商品一覧はこちら

からやまでは、からあげとライスが進む一品を組み合わせた”合盛り”を期間限定メニューの定番として販売している。今回は、「にんにくからあげ」と「肉野菜炒め」を盛り合わせた。

「にんにくからあげ」は、特製のにんにくダレにじっくり漬け込み、カリッとジューシーに揚げている。食べた瞬間、にんにくの風味が広がるのが特長だ。「肉野菜炒め」は、豚肉とキャベツ・もやし・ニラ、さらに食感のアクセントとなるきくらげを加え、強火で一気に炒めた。シャキシャキとした食感と香ばしさを活かし、食べ応えのある一品に仕上げている。主役のからあげに食べ応えをプラスする肉野菜炒め。一食で満足感のある定食となっている。

また、定番の「カリッともも」と「にんにくからあげ」を合盛りにした「にんにくからあげ合盛り定食」、単品の「にんにくからあげ」も用意している。テイクアウトも可能。

〈商品概要〉

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。

【店内】

■にんにくからあげと肉野菜炒め定食

(肉野菜炒め/にんにくからあげ2個/ライス・みそ汁)

通常店舗：税込1,045円/券売機店舗：税込1,050円

■にんにくからあげ合盛り定食

(にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ライス・みそ汁)

通常店舗：税込869円/券売機店舗：870円

■にんにくからあげ(単品)

通常店舗：1個税込165円/券売機店舗：170円

【テイクアウト】

■にんにくからあげと肉野菜炒め弁当

(肉野菜炒め/にんにくからあげ2個/ご飯)

通常店舗：税込1,026円/券売機店舗：税込1,050円

■にんにくからあげ合盛り弁当

(にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯)

通常店舗：税込853円/券売機店舗：税込870円

■にんにくからあげ(単品)

通常店舗：1個税込162円/券売機店舗：税込170円

〈販売概要〉

・販売開始

2026年2⽉20⽇(金)

※食材がなくなり次第、販売終了

※店舗により価格が異なる場合がある

・販売店舗

国内の「からやま」※⼀部店舗を除く

・販売時間

各店舗の営業時間