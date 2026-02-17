À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡ÖËÉºÒÀè¿Ê¸©¤¯¤Þ¤â¤È¡×¤Î³ÎÎ©¤Ø¡¡ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ë2·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¡¡³«²ñ
2·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤¬17Æü¤Ë³«²ñ¤·¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë9353²¯±ß¤ÎÍèÇ¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í½»»¤ÎÀâÌÀ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬·§ËÜÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é10Ç¯¤ä¿åËóÉÂ¸ø¼°³ÎÇ§¤«¤é70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼ ·É ÃÎ»ö¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦»þµ¡¤òÂª¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ê¤É¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¶µ·±¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡ØËÉºÒÀè¿Ê¸©¤¯¤Þ¤â¤È¡Ù¤Î³ÎÎ©¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
º£²ó¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿ÍèÇ¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢µë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤ä¹â¹»Ìµ½þ²½¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áí³Û¤Ï²áµîºÇÂç¤Î9353²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
2·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤Ï3·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£