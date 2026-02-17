¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê ¶áÆ£¿¿É§¡¢ÌÁÍ§¡¦ÌîÂ¼µÁÃË¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤ÎÍ§¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬¡¢ÌÁÍ§¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÌîÂ¼µÁÃË¡Ê61¡Ë¤È¡ÈÉô²°°û¤ß¡É¤ò¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶áÆ£¿¿É§¤ÈÄ¹ÃË¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤äÌîÂ¼µÁÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡1979Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤¿¤Î¤¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢40Ç¯°Ê¾å¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë2¿Í¡£¶áÆ£¤Ï¡¢ÌîÂ¼¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓInstagram¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯2·î8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤¯¤ó¤Î¥Ñ¥Ñ»Ñ¤âµ®½Å¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢2¿ÍÊÂ¤ó¤Àµ®½Å¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÁÍ§¡¦ÌîÂ¼µÁÃË¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡2·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¥Ê¥¦¡ª»Ä¤¹¤È¤³Ê¡²¬¤È±©ÅÄ¡£º£Ç¯¤Ï4¥«½ê¤·¤«½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ëè²óÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê²á¤®¤Æ(¾Ð)¥¹¥Æ¡¼¥¸½ª¤ï¤êµ×¡¹¤ÎÉô²°°û¤ß¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡£ºÇ¹â¤ÎÍ§¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡£¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë