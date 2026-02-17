ロックバンド、BARBEE BOYS 4PEACEのボーカルKONTAが17日までにX（旧ツイッター）を更新。四肢完全麻痺を公表後、初めての投稿でファンを喜ばせた。

同バンドは15日、仙台サンプラザホールで開催された音楽フェス「カノフェス2026」に出演。メンバー4人となってから初めてのステージで、公式Xでは車椅子のKONTAが歌うステージ写真も公開された。

新たな船出にKONTAは「ひとまず船は岸を離れたってとこか。このさき時化るか嵐に遭うかは神のみぞ知るだ！もっともおれは天気の神さまとは『おれお前』の仲だからさほど心配していない。その証拠に仙台の天気はまるで春だったw ありがとう」と思いをつづった。

この投稿に、ファンからは「お姿拝見して安心しました。音楽を愛するKONTAさんのこれからを、ずっと推していきます。BARBEEBOYS4peaceに出会えてよかった。感涙」「再始動おめでとうございます！ずーーーーっと待っていました！まずはお姿を見ることができて嬉しいです」「やっとKONTAさんの言葉が聞けた！ずっと待ってるんだから」と歓喜の声が相次いだ。

同バンドは昨年12月に公式サイトで、音楽出版社オーガスタパブリッシング社長を務めるドラムス小沼俊明が脱退することを報告。また今後について「BARBEE BOYSは『BARBEE BOYS 4PEACE』として、新たなステージへ。」と題した文書で「KONTA（Vo.＆SAX）は不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」とKONTAが事故に見舞われたことも明かした上で、「『BARBEE BOYS 4PEACE』は、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ」とメンバー4人で活動を続けることを報告していた。

KONTAも同日、公式サイトを更新。「過日、不測の事態に陥り、医師からは『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！ …とはいえ四肢は完全麻痺。肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした」と、ボーカルとして活動を続けると文書で発表した。その上で「『BARBEE BOYS 4PEACE』では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である KONTA」とつづっていた。