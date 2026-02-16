¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¡¢ÍÆÎÌµá¤à¡×¿Í¡¢Anker¤Î¥³¥ì¤¬20¡ó¥ª¥Õ¤À
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢¡õÂçÍÆÎÌ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¥µ¥µ¤Ã¤È½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëAnker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖZolo Power Bank¡Ê20000mAh, 45W, Built-In USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡õ¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤Ç»Å»ö¤äÎ¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤ÊAnker¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
Anker ¤Î¡ÖZolo Power Bank¡Ê20000mAh, 45W, Built-In USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢iPhone 17¤ËÌó4²óÊ¬¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê20000mAh¤ÎÄ¶ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£
1·î¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢º£¤Ê¤éÃíÊ¸»þ¤Ë20¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¡£
ºÇÂç45W½ÐÎÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ê20W½ÐÎÏ¤Î½¼ÅÅ´ï¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç1.8ÇÜÂ®¤¯½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç30W¤Ç¤ÎÆþÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¸úÎ¨¤è¤¯ÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¡£ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ê¤éµÞÂ®½¼ÅÅ¤ÇÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç¥µ¥Ã¤È½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ·ÈÂÓÀ
°ìÂÎ·¿¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÌÅÓ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ìó15cm¤Î°ìÂÎ·¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢Ìó10,000²ó ¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¹âÂÑµ×Àß·×¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
USB-C¥Ý¡¼¥È¤äUSB-A¥Ý¡¼¥È¤ò»È¤¨¤ÐÊ£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ±»þ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï1ËÜ¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¡õ¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯2·î16Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
