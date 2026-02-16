パソコンやスマートフォンに使われる半導体メモリーの一種「ＤＲＡＭ」の取引価格が上昇している。

大手メーカーがデータセンター向けの製品の生産を強化している影響で、製品が不足していることが背景にある。すでにパソコンで値上げの動きが出ているほか、今後、スマホの価格上昇につながる可能性も指摘されている。

８万円超

パソコン関連の部品などを扱う東京・秋葉原のパソコン販売店「ドスパラ秋葉原本店」は、仕入れ価格の上昇を受け、ＤＲＡＭ製品を値上げしている。昨年１１月に１万円台だった製品は、現在８万円超になった。運営する「サードウェーブ」の永井正樹社長は、「ここまで大きな値動きをすることは珍しい。今年中は需給が逼迫（ひっぱく）した状況が続くのではないか」と話す。

調査会社トレンドフォースによると、パソコンや家電などに使われる「ＤＤＲ４型８ギガ・ビット」と呼ばれるＤＲＡＭのスポット価格は、２０２５年１〜３月期に１・４７ドルだったが、１０〜１２月期は１３・５３ドルまで上昇したという。

９割以上

調査会社カウンターポイントリサーチによると、ＤＲＡＭの生産の世界シェア（占有率）は、韓国のＳＫハイニックスとサムスン電子、米国のマイクロン・テクノロジーの３社で９割以上を占める。各社は現在、ＡＩ（人工知能）の普及で需要が高まるデータセンター向けの高性能な製品の生産を増やしている。データセンター向けはパソコン、スマホ向けの汎用（はんよう）品に比べて価格も高く、利幅も大きい。

３社のうち、マイクロンは昨年１２月、ゲーム用パソコンなどに使われる消費者向けメモリー事業から撤退すると発表した。スミット・サダナ最高事業責任者は、「成長が著しい事業で、大規模な顧客への供給と支援を強化するため苦渋の決断をした」とのコメントを出した。

スマホも影響

ＤＲＡＭの価格上昇で、パソコンメーカーでも価格引き上げの動きが出ている。

「マウスコンピューター」は、一部製品の値上げに踏み切った。担当者は「調達先の見直しなどで価格を抑えてきたが、企業努力だけでは吸収しきれない水準に達した」と説明する。

シャープ傘下の「ダイナブック」の担当者も「価格変更を検討せざるを得ない」と話すほか、「富士通クライアントコンピューティング」では、「製造や販売活動で一定の影響が生じている」という。

ＭＭ総研の中村成希取締役研究部長は、「メモリー大手は投資に慎重で、一気に増産はしないだろう。今後、スマホなどにも影響が出ると想定される」と分析している。