Snow Manの佐久間大介をめぐる過去の“Tシャツ疑惑”が、いま再びSNS上で拡散されている。関連ツイートは4月21日に投稿され、一日で1000万回表示を超えた。【写真】佐久間大介、K-POPアイドルと2ショットその投稿によると、問題視されているのは、2018年7〜8月に公開され、現在は視聴できなくなっている動画だ。動画が見られなくなった背景に、佐久間が着用していたTシャツがあると主張している。そのTシャツに使用されているデザ