無理心中を装って4歳の長女を殺害か。30歳の母親が逮捕されました。22日、殺人の疑いで逮捕されたのは、住居不定のパート従業員・水沼南帆子容疑者です。警察によりますと、水沼容疑者は先月10日、福岡県嘉麻市内にある施設の一室で、長女の二彩ちゃん（4）の首を電気コードで絞め付けた上、刃物で切りつけて殺害した疑いが持たれています。水沼容疑者は事件発覚当時、二女の三華ちゃん（3）と現場に倒れていて、三華ちゃんはその