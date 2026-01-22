高コスパな新ハイエンドスマホ「POCO F8 Pro」をファーストインプレッション！既報通り、Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は22日、Xiaomi傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「POCO F8 Pro（型番：2510DPC44G）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2026年1月22日（木）9時に販売開始しました。日本ではオープン市