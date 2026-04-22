春の訪れとともに、心ときめくキュートな雑貨が気になる季節♡そんな今注目なのが、バーバパパファミリーとPLAZAのスペシャルプロモーション。フルーツをテーマにしたポップで愛らしいアイテムが勢ぞろいし、毎日をちょっと楽しく彩ってくれます。持つだけで気分が上がるラインアップに、思わず全部そろえたくなる予感です♪ フルーツ×バーバパパの癒し雑貨 今回の