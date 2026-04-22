◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）中日は、連夜の拙守が響いて連敗は今季ワーストの６に伸びた。借金は１３に膨らみ、勝率は２割を切って、１割９分まで下がった。井上一樹監督は「２回の４点ってのは、ダメージが大きかったかな」と苦しげに振り返った。指揮官が「たかが１点じゃないんだよね。あのダメージはでかい」と振り返ったのは、２回の一連の守備だ。「桜井も、ちょっとコントロールがままらなか