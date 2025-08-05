大阪の老舗銭湯がX（旧Twitter）で怒りの告知をしたことが話題となっている。それは「マナー悪い一部の人間のせいで、苦渋の決断ですが、ご理解の程宜しくお願い致します。我慢の限界です」という張り紙と共に女湯サウナを閉鎖するというものだった。利用客による迷惑行為とは、いったいどんなものなのか。当該の老舗銭湯のほか、全国の温浴施設担当者に聞いた。 【画像】サウナ従業員が大激怒した泥酔した利用客の醜