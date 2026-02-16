東京ディズニーランドが東京ではなく千葉県にある……などということは皆がよく知っている。東京じゃなくて千葉じゃんか、などといまさらあげつらっても、かえって冷たい目で見られるだけに決まっている。

【画像】古びたビルが目立つエリアも…東京ディズニーランド“かつての最寄り駅”「浦安」を写真で一気に見る

東京駅からJR京葉線に乗って新木場を過ぎ、荒川を渡れば葛西臨海公園。そして旧江戸川を渡る頃には、車窓には夢の国が見えてくる。千葉県に入って最初の駅が、ディズニーランドの最寄り駅・舞浜だ。たくさんのお客が、浮かれ気分で降りてゆく。

舞浜駅は、1988年に開業した。ディズニーランドはそれより5年早い1983年の開園だ。つまり、1988年以前のディズニーランドは最寄り駅がなかったのである。ならば、いったいどうやって夢の国に行ったのか。

夢の国の“かつての最寄り駅”

答えは、浦安駅だ。浦安駅からバスに乗り継いで、ディズニーランドに向かっていた。ディズニーランドは千葉県浦安市にあるのだから、まあ浦安駅から行くなんていうのも順当と言えば順当だ。

そんな浦安駅も、舞浜駅ができてお株を奪われて早40年近く。浦安駅って、どんな駅なのだろうか。



東京ディズニーランド“かつての最寄り駅”「浦安」には何がある？ ©︎鼠入昌史

ナゾの駅「浦安」には何がある？

そういうわけで、地下鉄東西線に乗って浦安駅にやってきた。

東西線は地下鉄といいながらも、荒川を渡るあたりからは地上に顔を出し、高架の上を東に向かって駆け抜ける。

京葉線と同じように、旧江戸川を渡って千葉県に入って最初の駅が、浦安だ。

駅周辺を歩いてみる

浦安市という市の名前を頂いているだけあって、なかなか活気に満ちている。駅南側にはロータリーがあって、その周りを飲食店やら何やらが取り囲む。

高架下にも商業施設。そこから続くようにして、駅の東側には西友もある。

他にもビジネスホテルやらチェーン店、金融機関にラーメン屋とよりどりみどり。少し南側には県道242号線の大通りが走る。

まるで何から何までが、駅前のごく小さなエリアにコンパクトにまとまっているといった印象だ。

住宅地には古そうなビルが目立つ

実のところ浦安駅、地下鉄の駅などといって東京のド真ん中の地下鉄駅をイメージしてしまうとしっくりこないだろう。つまりこの駅は東京郊外、駅前に繁華街があってその先には住宅地という、そういう類いの駅なのである。

実際、賑やかな駅前から5分も歩けばすぐに静かな住宅地に入ってゆく。

比較的古そうなビルやマンションなどが目立つのは、浦安駅が開業した1969年以降、とりわけ1970〜80年代に形づくられた町だから。その頃のビルやマンションが、いまもあちこちに残っているのだ。

マクドナルドの脇にある「ディズニー通り」

ちなみに、駅前ロータリーに面するマクドナルドの脇の路地。かつて、この道の先にディズニーランドへのバス乗り場があった。だから「ディズニー通り」などと呼ばれていたという。

道ばたの商店には許可を得ていたのかどうなのか、ディズニーグッズを売っている店もあったとか。イクスピアリの海賊版、といったとこだろうか。

そんな浦安の住宅地を歩くと、ところどころで見かけることになるのが小さな川だ。

駅の西には旧江戸川という大河川があって、東京都との都県境を成しているのは周知のこと。その上で、他にも駅の近くを境川や猫実(ねこざね)川といった小さな川が流れているのだ。

海っぺりに広がる低地の町

いまでは暗渠化されて緑道になっているが、駅の北の当代島という一帯にも船圦(ふないり)川という川があり、旧江戸川に通じる当代島水門が残っている。

こうした川の多くは、みな町の中を流れて東京湾に注ぎ出る。浦安は、ほとんどが東京湾の海っぺりに広がる低地の町だ。さらに言えば、その低地の大部分、市域の7割以上が昭和30年代後半以降に埋め立てられた土地である。

もちろん、ディズニーランドだってそうした埋立地の上にある。そして、浦安市民約17万人の多くが埋立地の上に住んでいるのだ。

一方、古くからの浦安はというと、東京湾に面する小さな漁師町だった。浦安駅は、まだまだ埋立事業がはじまるかどうかという1969年、古くからの漁師町の中心部近くに開業したのである。

三つの村が一つに合体

浦安駅前の宮前通りを5分ほど南に下ると、境川という川を渡る。かつての漁師町の中心は、この境川沿いに広がっていたという。

江戸時代はじめには、この地域の主要産業は塩の生産だった。ただ、早い段階で塩田は荒廃して漁師町に変わっていった。境川から北側は猫実村、南側は堀江村。川沿いに住宅が密集し、漁師たちは境川に浮かべた船をこぎ出して海に出た。

猫実村・堀江村と当代島村が合併し、浦安市の前身である浦安村が成立したのは1889年。その頃もまだ、江戸時代とほとんど変わらない漁師町。

境川には実に2000艘もの船が係留され、魚や貝を水揚げする場面が連日見られたという。よく獲れたのはアサリやハマグリ。さらに海の上では海苔の養殖も盛んで、7000〜8000もの海苔筏が並んでいた。

水揚げされた貝を缶詰にする工場などもできたが、基本的には一貫して“東京湾沿いの漁師町”。それが、昭和30年代まで続いた浦安の風景だったのである。

すべてが一変した「黒い水事件」

ところが、戦後少しずつ状況が変わってゆく。工業廃水などで東京湾の汚染が進む。決定打になったのは、1958年の「黒い水事件」だ。

江戸川の上流側にあった本州製紙の工場から流れ出た工業廃水で、旧江戸川や東京湾が黒く染まり、魚や貝が大量に死滅。漁師たちと工場や関係官庁との間で激しい交渉が繰り広げられた。

漁師たちは補償を手にすることができたが、一度汚れた海はすぐに元には戻らない。漁獲高は減少し、段階的に漁業権を放棄してゆくことになる。浦安の漁師たちが漁業権を全面放棄したのは、1971年のことだ。

一方、この頃には地下鉄東西線が開通して浦安駅が開業。それまでは鉄道が通っておらず、“陸の孤島”などと呼ばれていた。

それが東西線のおかげで東京都心から20分ほどというめちゃくちゃ便利な町になったのだ。

さらに沖合の埋立事業も進み、町の性質はそれまでの漁師町から一気に変わってゆく。町は急速に発展、田畑が消えて市街地へと変貌していった。昭和30年代には2000人ほどだった人口も急増。昭和50年代には5万人を突破して、1981年には市に昇格する。

そして、こうした発展の過程で、かつては海苔の養殖地だった埋立地に東京ディズニーランドが開園したのである。

いつしか中心地は移り変わり…

こうして、浦安駅にはじまった漁師町から郊外都市への移り変わりはあっというまに成し遂げられた。1988年には京葉線が開通し、ディズニーランドの最寄り駅は浦安駅から舞浜駅へ。さらにもうひとつ、埋立地の上には新浦安という駅もできた。

いま、舞浜駅や新浦安駅のお客の数は、東西線の浦安駅を上回る。浦安駅もかつて夢の国の玄関口として、1日の乗降客数が10万人を突破、構内の混雑をなんとかせねばと大改良工事を行ったこともある。

が、そんな努力も虚しく、浦安市の実質的な“中心”はいつしか埋立地の新しい駅に持っていかれてしまったのである。

漁師町だった頃の中心地へ

だから、京葉線の舞浜・新浦安両駅と比べれば、東西線浦安駅にはいささか古びた印象を抱く。けれど、だからといって寂れているというわけではない。浦安駅から20分も電車に乗れば、新幹線にだって乗り継げるのだ。これほど便利な町は、他にはなかなかないだろう。

だから浦安駅前には、小さくとも賑やかな繁華街が広がっている。かつてディズニー通りだった路地だって、いくつもの店が並ぶいまも活気ある商店街だ。西友やドトールコーヒーに出入りするお客は絶えない。

そして、そこから少し歩けば漁師町だった時代の中心部・境川。境川を辿って旧江戸川沿いに出れば、いまも何軒かの船宿が並んでいる。

かつての夢の国の玄関口は、漁師町だった浦安の面影をかすかに伝えているターミナルなのである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）