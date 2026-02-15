ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が、話題となった“キラキラ”ネイルの秘密を明かした。15日に出演したテレビ番組で語っている。

13日（日本時間14日）に行われた決勝で、戸塚は1回目に91.00点をマークすると、2回目はトリプルコークのコンボを見事に決めてガッツポーズとともに雄叫びを上げた。95.00点のハイスコアで2回目終了時にトップに立つと、そのまま逃げ切った。

競技後に話題になったのは、両手の爪に入れていた金と銀のキラキラのネイル。左手は中指、右手は薬指だけが金色で、他の指は銀色だ。メダルを持つ手が光り、ファンの間でも話題となっていた。15日朝、日本テレビ系の「シューイチ」に出演した戸塚は、「金をとれるようにと金を入れてもらって」とその理由を明かし、全部金にしなかったのは「やり過ぎだと思ったので1本だけやることにしました」と口にした。

このネイルを施したのは、2018年平昌、2022年北京の両大会に出場した元スノーボーダーの今井胡桃さんだ。自身のインスタグラムでストーリー機能を使い「優斗の爪はキラキラしてなきゃ！と思って決勝の前日に気合い入れもかねてネイルしました」とつづっている。



（THE ANSWER編集部）