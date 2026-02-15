昨年4月、ドジャース・大谷翔平（31）と妻・真美子さん（29）との間に第1子長女が誕生。守るべき存在ができて、さらに強くなったということだろうか。2025年シーズンで、大谷は自己最多となる55本塁打を放ち、ドジャースをワールドシリーズ2連覇へと導いた。

そんな中で、大谷ファミリーの動向はファンたちの注目を集め続けてきた。

スポーツ総合雑誌サイト『Number Web』の2025年8月のインタビューで大谷は、「幸せを感じる瞬間」について、〈今日はこれから帰って娘をプールに入れてあげたいので、家に帰るのが幸せかな〉などと語っているが、実際試合が終わると"即帰宅"することが多かった。

「2025年シーズンの大谷は、試合前に妻子の通院に付き添ったり、試合後は直帰したりと、子育てに奔走していた印象があります。妻・真美子さんも自宅で育児に専念していたようですが、夏頃からはドジャースタジアムにベビーカーを押して観戦しに来るようになったこともあって、娘さんは順調に成長しているんだなと感じていました」（MLB関係者）

そんななか、大谷の"ファミリーショット"でファンが沸いたのは2025年11月、ドジャースがワールドシリーズ2連覇を達成した時のことだった。球団史上初の偉業はもちろん優勝報告会の後、関係者に囲まれるなか、球場内にあるスイートルームの通路を一家で移動していたのだ。

在米ジャーナリストが語る。

「大谷選手と真美子さんの登場に、訪れていたファンらは、スマートフォンを向けて動画を撮影するなど大興奮。娘さんと愛犬・デコピンを乗せたベビーカーを押していたのは大谷選手で、真美子さんも笑顔で寄り添っているという、貴重なファミリーショットとなりました」

NEWSポストセブンの取材に対して、スイートルームの通路で大谷と偶然すれ違ったという女性ファン・メリッサさんは、「ファンのみんなに笑顔で会釈をして、大谷さんは本当に上機嫌でした」と感動を述べた。

「私の部屋は、偶然にも大谷さんの部屋の近くだったんです。彼が押すベビーカーのなかでは、娘さんの足が元気に動いていましたよ。大谷さんも真美子さんもとても機嫌が良くて、素晴らしい時間だった。ファンのみんなに笑顔で会釈をして、大谷さんは本当に上機嫌でした」

直近のオフでは、ハワイで大谷一家の目撃情報もあった。前出のMLB関係者が続ける。

「2025年12月、真美子さんの誕生日の時期に、大谷一家がハワイで目撃されました。当時は大谷さんと真美子さんがそれぞれ黒と白のファッションに身を包んだ"カップルコーデ"で、大谷さんが娘さんを乗せたベビーカーを押していましたね。娘さんの飛行機利用にも不安がなくなってきたということでしょう」

一家そろってのアリゾナ入りか

ハワイでオフを満喫したのち、大谷の2026年シーズンが始動したのは2026年2月4日。米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設を自主トレーニングのために訪問し、今季初めて報道陣の前に姿を見せた。

メジャーリーグ球団のキャンプは、各選手の拠点が日本プロ野球のキャンプとは異なる。MLB関係者が解説する。

「球団が宿舎を用意し、ほぼ全ての選手がおなじ場所に宿泊する日本のキャンプと違い、メジャーでは選手個人がそれぞれ住居を借りて過ごすスタイルです。家族と一緒にキャンプインし、借りた住居で家族と過ごす選手も多い」

今年は、真美子さんと長女、愛犬デコピンと一家そろってのアリゾナ入りかもしれない。

「昨シーズンは試合後約15分で球場を出る"即帰宅"を何度もみせ、インタビューで家族と過ごすのが『幸せな時間』と語るなど、大谷選手にとって家族と過ごす時間は何より力になっているのでしょう」（前出・MLB関係者）

約10か月ぶりに娘の写真投稿

そして2026年2月3日、自らプライベートをあまりオープンにしない印象が強い大谷だが、娘の写った画像を Instagramで久々に投稿する。愛犬デコピンを主人公にした絵本『Decoy Saves Opening Day（邦題・デコピンのとくべつないちにち）』の発売開始の報告に刺してのことだった。

「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」（日本では2月20日にポプラ社から販売開始予定）とつづられた投稿には、芝生に座る大谷の足元にデコピンと長女が並ぶ写真も添えられていた。大谷が娘の写真を投稿するのは、誕生時以来約10か月ぶり。元気に手を上げる様子から成長ぶりがうかがえる。

娘との写真を投稿した大谷だが、広告関係者は、「今後、娘さんの写真をどう使っていくのかが気になります」と指摘する。

「大谷夫妻はこの先、子どもの健全な成長を支える事業を展開していきたいという思いが強いのではないでしょうか。

今回販売された著書も幼児向けの絵本ですが、それを強く表すのが昨年の『SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION（大谷翔平ファミリー財団）』設立ですよね。ロゴには娘さんのシルエットもデザインされ、財団の目的には子どもの未来に関する取り組みが含まれていました。

真美子さんも大学時代から教育分野に興味を持っていたと聞きますし、教育や子育てへの思いは夫妻の共通点なのかもしれません」

ワールドシリーズに入る前には、米・FOXスポーツの単独インタビューにこう話している。

〈かなり特別な、個人的にもチームとしても特別な1年だったと思いますし、娘が生まれたのも僕の人生にとってすごく大きなことだった〉

大スターにとっても特別だったこの1年。ファンの間では、大谷が公の場で娘を"お披露目"することが期待されている。2026年シーズンはついにファンの夢が実現するか。