「何飲んでるの」「コーヒー？」藤枝の槙野智章監督、試合中にまさかの“カフェタイム”!? SNSで考察合戦勃発「マテ茶飲んでない」
J２藤枝MYFCを率いる槙野智章監督の“ある姿”が、SNS上で思わぬ注目を集めている。
藤枝は２月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で松本山雅FCとホームで対戦。元日本代表DFの槙野新監督は藤枝での指揮２戦目を迎えた。
このゲームで話題となっているのは、試合中のベンチでのワンシーンだ。戦況を見つめる指揮官の手もとには、スクイズボトルやペットボトルではなく、茶色のおしゃれなカップに入った飲み物。しかもストローで口に運ぶ姿がDAZNの中継映像に抜かれ、SNS上ではファンの間で「何飲んでるの？」「コーヒー？」「カフェタイムですかｗ」「マテ茶飲んでない？笑」といったコメントが相次ぎ、ちょっとした“考察合戦”に発展している。
現役時代からピッチ内外で話題を振りまいてきた槙野監督。試合の行方だけでなく、ファンはベンチでのワンカットまで注目している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
