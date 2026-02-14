TBS名作ドラマを無料配信 『JIN -仁-』『ママはアイドル!』など続々【配信タイトル一覧あり】
TBSが“春の人気番組特集”を展開し、動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で名作ドラマを期間限定で無料配信する。『JIN -仁-』や『ママはアイドル!』など往年のヒット作に加え、広瀬すず主演『クジャクのダンス、誰が見た？』が地上波放送終了後初めて無料配信される。
【写真】中山美穂さん主演の名作も復活！
今回の特集第1弾では、賀来千香子、布施博が主演し、君塚良一が脚本を手がけた『ずっとあなたが好きだった』をラインナップ。佐野史郎が演じた“冬彦”の強烈なキャラクターが話題を呼び、“冬彦現象”という言葉まで生んだ作品だ。
1987年放送の『ママはアイドル!』も配信される。中山美穂さんが本人役で主演し、後藤久美子の母親になるという奇想天外な設定のホームコメディ。劇中では新曲発表やコンサートの模様なども描かれ、当時の中山さんの活動とリンクする演出も注目を集めた。そのほか、中山さん主演作を含む懐かしのTBSドラマも並ぶ。
さらに、浅見理都氏の同名漫画を原作とした『クジャクのダンス、誰が見た？』が、地上波放送後初の無料配信となる。クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘が、遺された手紙を手がかりに真相を追うヒューマンクライムサスペンスで、広瀬すずがTBS金曜ドラマで本格サスペンスに初主演した作品だ。
このほか、『想い出にかわるまで』も初の無料配信。『JIN -仁-』『JIN -仁- 完結編』、『アンチヒーロー』『ライオンの隠れ家』など人気作もそろう。なお、U-NEXTでは今回の特集で配信される全作品を全話見放題で配信する。
配信作品と無料配信開始日は以下の通り。
＜配信中＞
『ママはアイドル!』（1987年）
『卒業』（1990年）
『ずっとあなたが好きだった』（1992年）
＜2月14日〜＞
『カミさんの悪口』（1993年）
＜2月15日〜＞
『パパはニュースキャスター』（1987年）
『義務と演技』（1996年）
＜2月20日〜＞
『JIN -仁-』（2009年）
『JIN -仁- 完結編』（2011年）
『アンチヒーロー』（2024年）
『ライオンの隠れ家』（2024年）
『クジャクのダンス、誰が見た？』（2025年）
＜2月21日〜＞
『パパはニュースキャスター スペシャル』（1987年）
『若奥さまは腕まくり!』（1988年）
『終着駅 トワイライトエクスプレスの恋』（2012年）
＜3月1日〜＞
『想い出にかわるまで』（1990年）
※配信作品・無料配信期間は変更になる場合がある。作品によって配信期間は異なる。
