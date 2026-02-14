家電屋で3000円したのに…700円なのが不思議な100均サポートグッズ

ダイソーで見つけてある意味ショック…！デバイスを固定するための多機能アームが、なんと700円で販売されていました！ほぼ同じような商品を家電量販店で3,000円くらいで購入したので、あまりのお手頃さに驚きです。しかも、アームの角度調整の自由度や、関節部分の硬さがダイソーの方が優秀！これはお買い得です♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：多関節アーム デバイスホルダー

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：

ホルダー：約W122mm×D32mm×H65mm

アーム（折畳時）：約W40×D117×H400mm

アーム（展開時）：約W40×D50×H750mm

クランプ：約W35 × D70×H80mm

アーム長：約865mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984279871232

700円とは思えないクオリティの高さ！『多関節アーム デバイスホルダー』

今回ご紹介するのは、ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた『多関節アーム デバイスホルダー』という商品。スマホやタブレットを固定できるアームです。

ダイソーにはさまざまなタイプのデバイスホルダーが展開されていますが、まさか多関節アームが登場するとは驚き…！試しに購入してみました。

価格は、なんと770円（税込）！ディテールは異なるものの、ほぼ同じものを家電量販店で3,000円くらいで購入したので、お手頃さに腰を抜かしました。

有名なストレージデバイスブランド「HIDISC」の商品ということで、品質に安心感があります。

対応する機器は、115mm〜175mmのデバイスとなっています。

ホルダーを引き延ばすことで調整ができます。

ただし、タブレットに使いたい方はサイズに注意が必要です。

手持ちの10.9インチのiPadに取り付けてみたのですが、ギリギリ装着できました。

ですが、本当にギリギリで余裕がないので、あらかじめサイズを確認しておくことをおすすめします。

ホルダーとアームを固定させる際は、まずホルダー裏面にある固定用ねじを最大まで緩めます。

ホルダー側の接合部を、アーム側の接合部にカチンと音が鳴るまで強く押し込みます。

そして、ホルダー裏面にあるアーム固定用ねじを締めます。

クランプを机の端などに挟み、固定させれば完了です。

ただ、クランプを挟む向きが変わると、安定性が落ちて使い物にならなくなってしまうので、テーブルや棚に対してクランプを垂直に固定できるか否かがカギになります。

そういったこともあり、我が家はベッド周りに固定できませんでした。残念です…！

角度も自由に調整できて作業が捗る！

いざ使ってみると、アームの角度調整の自由度や、関節部分の硬さがダイソーの方が優れていてびっくり！

結構硬めなので、重いタブレットを取り付けても勝手に動かないのが気に入りました。

また、角度の自由度が高いので、とても快適です。

好きな角度に調整できるので、作業が捗ります。

使わないときは、こんなにコンパクトになるのもポイント！収納のしやすさも抜群です。

総合的には非常に良い商品だと思いました！ダイソーで『多関節アーム デバイスホルダー』を見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。