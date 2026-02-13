Image: Sony

公式がティザー予告した通り、ソニーがフラッグシップイヤホンWF-1000XMシリーズ新モデルとなる「WF-1000XM6」を発表しました。

価格はソニーストアで4万4550円。発売は2月27日。ソニーストアではすでに予約購入が可能（お届けは27日頃）です。

アーティストの意図した音

ソニーのフラッグシップイヤホンとして音がいいのは当然。が、多くのアーティストを抱えるソニーらしく、今回は「アーティストの意図した音」をユーザーに届けることに今まで以上に注力。世界トップクラスのサウンドエンジニアと協力し、アーティストが伝えたい音を忠実に再現する音づくりを行いました。

高いサウンドクオリティを実現するため、独自開発した新たな8.4mmドライバーユニットが採用されています。

新チップ x マイク増設でノイキャン性能UP

前モデルWF-1000XM5のノイキャン性能にも文句のつけどころはなく、これ以上いけるの？と思いますが、いけてしまいました。WF-1000XM5からさらにノイズを25％も低減というので、もうそこはほぼ音のない世界でしょうね…。今回のノイキャン向上は特にに中高音域が効いているとのことで、電車やカフェなどで、自分の世界への没入感が高まりそう。

ソニーのノイキャンプロセスチップとしては大型アプデとなる「高音質ノイキャンプロセッサーQN3」を搭載。また、前モデルからマイクの数を増やし、左右それぞれ4個ずつ、計8個を搭載。外部の音をより正確にキャッチ、制御することができます。

マイク増設により通話品質も向上。骨伝導センサーやAI技術もあいまって、ソニーワイヤレスヘッドホン史上最高通話品質だそう。

デザインアップデート

Image: Sony

WF-1000XM6は見た目もアップデートされています。噂で出ていて通り、前モデルの丸っこいツヤツヤから、楕円でマットかつちょっとスリムになりました。プレミアムイヤホンらしい高級感が増した気がします。

デザイン変更は見た目だけでなく、装着感のためでもあります。世界各地で採寸した耳のスキャンデータから設計し、耳の内側のフィット感を向上。通気構造も新しくなり、自分の中の音＝体内ノイズが減少しているとのこと。

バッテリー持ちは、イヤホン単体で12時間（ケースでプラス24時間）、ノイキャンONだと8時間（ケースでプラス16時間）。5分充電で1時間使える急速充電に対応。

カラバリはブラックとプラチナシルバーの2色。

WF-1000XMシリーズは非常に評価が高いので、これ待ちだった人は即予約でしょうが、迷っている人は、国内ソニーストアで今日から先行展示がありますよ。また、今夜（20時）、ソニー公式からWF-1000XM6の魅力を語るYouTubeライブ配信も実施されます。

Source: Sony