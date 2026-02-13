ミュウミュウ「Miu Miu Manifeste」ポップアップが伊勢丹新宿店と名古屋タカシマヤに登場──2026年春夏のコードを再解釈
ミュウミュウは、2026年春夏コレクションの新作を揃えたポップアップストア「Miu Miu Manifeste（ミュウミュウ マニフェスト）」を、伊勢丹新宿店およびジェイアール名古屋タカシマヤ店にて期間限定でオープンします。本ポップアップは、ランウェイに登場したアイコニックなピースから先行発売アイテムまでを網羅し、洗練された遊び心と自由な自己表現というミュウミュウのコードをあらためて提示する場として構成されています。
Courtesy of Miu Miu
フェミニンとマスキュリンが交差する「Manifeste」のワードローブ
「Miu Miu Manifeste」は、フェミニンなディテールとマスキュリンなテーラリングを融合させたワードローブが特徴です。クラシックでクリーンなカラーパレットに鮮やかなアクセントが加わり、モダンなユニフォームのような佇まいを生み出しています。カシミアニットやチノ素材のピース、ナッパレザーのアイテムなど、エレガンスと反骨心のバランスを備えたラインナップが揃い、ミュウミュウならではのスタイルを多角的に体現しています。
Courtesy of Miu Miu
新作バッグ「VIVANT」と再解釈されたアイコン
ポップアップでは、新作バッグ「VIVANT（ヴィヴァン）」が登場。柔らかなボウリングバッグのフォルムにノスタルジックな要素を加え、実用性と洗練を兼ね備えたデザインとなっています。また、2000年代初頭のアーカイブを再構築した「RIBBON（リボン）」や、「ボー」「アイビー」「ワンダー」「アルカディ」などのアイコンバッグもラインナップ。クロムなめしアニリンカーフスキンによる透明感のある光沢が、新たな表情を与えています。
Courtesy of Miu Miu
シューズとカスタマイズで広がる自己表現
フットウェアでは、新色「バター」のペニーローファーや、2006年春夏コレクションのサボシューズとブーツの復刻モデルが登場。機能性とスタイルを兼ね備えたワードローブとして再提示されています。さらに、「ミュウミュウ カスタム スタジオ」では、アルファベットキューブやロゴチャームなどポップアップ限定のカスタマイズパーツを用意。来場者はスニーカーやアクセサリーに個性を加え、自分自身のスタイルを完成させることができます。
Courtesy of Miu Miu
空間そのものが“マニフェスト”となる体験
本ポップアップは単なる販売の場ではなく、ミュウミュウのコードを再解釈し、体験として提示する空間です。ランウェイと日常、クラシックと現代、エレガンスと反骨精神。そのあいだを行き来するプロダクトの存在は、ミュウミュウが掲げ続けてきた自由な自己表現の可能性を静かに示しています。
「Miu Miu Manifeste」というタイトルが示す通り、このポップアップは単なるコレクション紹介ではなく、メゾンの姿勢そのものを空間として提示する“宣言”とも言えるでしょう。
［ポップアップ概要］
Miu Miu Manifeste ポップアップストア
・伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ
期間：2026年2月18日（水）- 2月24日（火）
・ジェイアール名古屋タカシマヤ店 3階 ローズパティオ
期間：2026年2月25日（水）- 3月10日（火）
お問い合わせ：
ミュウミュウ クライアントサービス
TEL：0120-451-993
