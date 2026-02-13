この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

総合診療専門医が解説「主治医に激怒される？」セカンドオピニオンの真実と角が立たない「魔法のフレーズ」

YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】が「「セカンドオピニオン受けたい」と言ったら主治医が激怒。これって普通？」を公開した。動画では、総合診療専門医の舛森医師が、セカンドオピニオンに対する医師の本音や、患者が知っておくべき高額な費用の現実について解説。「怒られるかも」という患者の不安に対し、医療現場の視点から明確な回答を提示している。



まず舛森医師は、「他の医師の意見も聞きたいと言ったら、主治医は気分を害するのか」という一般的な懸念に対し、「基本的には怒らない先生が多い」と回答した。むしろ、その申し出で激怒する医師がいれば「少し問題がある」と指摘する。セカンドオピニオンの結果、主治医と同じ意見であれば「答え合わせ」になり、異なる方針が示されれば「選択肢が増える」ことになるため、患者側のメリットは非常に大きいと定義した。



しかし、実際に面と向かって切り出すのは心理的なハードルが高い。そこで舛森医師は、角が立たない伝え方として「先生の方針には納得しているが、家族とも相談した上で、念のため他の意見も聞いておきたい」というフレーズを推奨した。自身の不信感ではなく、あくまで家族や親戚の意向であることを示唆すれば、人間関係に波風を立てずに受け入れられやすいのだ。



一方で、必ず知っておくべき現実として「費用」の問題が挙げられた。セカンドオピニオンは治療行為ではないため健康保険が適用されず、全額自己負担となる。舛森医師によれば、例えば東京の大学病院の場合、30分で約2万2000円、60分であれば約4万4000円もの費用がかかるケースがあるという。決して安い金額ではないが、舛森医師は「自分の命、人生を預けるための大事な決断」であると強調。「ドクターに怒られるかもしれないから」という理由で断念するのではなく、数万円を支払ってでも「安心と納得を買う価値があるのかどうか」を天秤にかけて判断すべきだと結論づけた。