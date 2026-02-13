アンテシュクレ新作登場♡10周年を迎えた脇高ブラpremiumの魅力とは

オカダヤが展開するランジェリーブランド「アンテシュクレ」。主力商品「脇高ブラpremium」が2026年に発売10周年を迎えます。累計販売数10万枚を突破した人気シリーズから、感謝を込めた新作が2026年2月10日より登場。節目にふさわしい特別な一枚に注目です♡

数字で見るロングセラーの実力

2019年に定番商品として本格展開をスタートした「脇高ブラpremium」は、改良を重ねながらカラーやサイズを拡充。

現在ではアンダー60～85センチ、A～Kカップという国内最大級のサイズ展開を実現しています。

体型やライフステージの変化に寄り添う設計が支持され、累計販売数は10万枚を突破。アンテシュクレを代表するロングセラーシリーズとして、多くの女性に選ばれ続けています。

“変えない設計”が生む美しさ

市場やトレンドが変化する中でも、基本設計とフィット感を大きく変えなかったことが「脇高ブラpremium」の信頼の理由。

脇高設計でバストを外に逃がさず、安定したホールド感と美しいデコルテラインを叶えます。「これでなければ」と感じる心地よさは、細やかな調整を重ねてきたからこそ。

2025年9月にはバストサロンとのコラボカラーRPも登場し、デザイン面でも進化を続けています。

10周年を彩るリリーモチーフ新作

10周年記念の新作「脇高ブラpremium」は、形やフィット感はそのままにデザインを一新。

モチーフには“リリー（百合）”を採用し、これまでの感謝とこれからも寄り添い続けたい想いを繊細な刺繍レースで表現しました。

やわらかな女性らしさの中に芯のある美しさを感じさせる佇まいは、節目の年にふさわしい仕上がりです。

発売情報：全国のアンテシュクレ実店舗にて2026年2月10日より発売、オンラインショップでは2月16日より発売予定です。

10周年記念キャンペーン

2026年2月20日～3月1日の期間、全国のアンテシュクレ実店舗にて「脇高ブラpremium」新作ブラジャーが500円OFFとなるキャンペーンを実施いたします。

商品概要

・ブラジャー

価格：4,950円（税込）～

サイズ：B～Jカップ、アンダー60～80

・スタンダードショーツ

価格：1,760円（税込）

サイズ：S～LLサイズ

・Tバックショーツ

価格：1,980円（税込）

サイズ：S～LLサイズ

これからも定番であり続けるために

10年分の感謝を込めて誕生した今回の新作。アンテシュクレは、脇高ブラpremiumを通して一人ひとりの心と体に寄り添うものづくりをこれからも続けていきます。

“定番であり続けるための進化”を体感できるこの機会に、ぜひ新作をチェックしてみてくださいね♡