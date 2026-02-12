タレントのあのが2月11日、Xを更新し、レギュラーを務める深夜のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送ほか）が3月末で終了すると報告した。

「あのさんは《あののオールナイトニッポン3月いっぱいで終了します! 去年僕が自分で辞めると言いました。自分で決めました》と記し《自分なんかは一年続けば良い方と思ってたものが三年も続き、人との会話が苦手な僕に、オールナイトニッポンが“一人喋り”の魅力を教えてくれました》《自分はひとりぼっちだと心が小さくなってしまった一日の終わりも そんな夜にラジオがあってよかった。きっと同じような気持ちの人も中にはいる、繋がる一心でした》と感慨をつづっています」（スポーツ紙記者）

Xでは、あのの最近の激務ぶりを絡めた声が聞かれている。

《ハードスケジュールで深夜ラジオ3年もスゴいと思います》

《悲しいけどあのちゃんのあのハードスケジュールでよくこんなに続いたなって思いました》

《爆売れ激務稼働中でも27時から昭和のど根性ラジオやってくれて本当にありがとう》

こうした指摘が聞かれる理由を放送作家が語る。

「『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』は2023年4月にスタートしました。毎週火曜の深夜3時から4時半の生放送で、開始前後から、あのさんはタレント、女優として大ブレイクを果たします。多忙な活動と並行しながら、生放送をこなしたのは驚きとしか言いようがありません」

番組の魅力は、あのの、ふだんとは違った顔が見えることだった。

「あのさんはもともと、アイドルを経てアーティストとして活動を始めました。そのため、番組内ではリスナーからのリクエストに応えて弾き語りをする、シンガーソングライターとしての腕前を発揮するコーナーも不定期に放送されていました。さらに、お笑い系のゲストもたびたび出演しています。2025年7月15日深夜のは、あのさんが体調不良により番組を欠席したため、親交のあるお笑いコンビ・紅しょうがさんがピンチヒッターを務めたこともありました」（同前）

あのはXで《ラジオ大好きになった。ラジオやってよかったと思たからこそやめれます。あのANN0は完成したのだ。残りも3月31日まで何卒宜しゅう》とも記している。残り2カ月ほどの放送も楽しみだ。