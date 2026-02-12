米アンソロピックが最新AIモデルを発表したことで、「AIが従来のSaaSを時代遅れにするのではないか」という懸念が株式市場に広がった。マイクロソフトやセールスフォース、アドビといった大手や、関連投資を行う資産運用会社にも波及し、世界的な売り圧力に。米国だけでもソフトウエア株の時価総額が1週間で1兆ドル（約150兆円）消失したと報じられた。AIに代替される「SaaSの死」は本当か。（多摩大学特別招聘教授 真壁昭夫）

業務ソフトがAIに代替される

「SaaSの死」とは？関連株価が下落！

AI関連分野で、米Anthropic（アンソロピック）の注目度が急上昇している。同社が開発した、最新AIモデル「Claude Opus 4.6（クロード・オーパス4.6）」が世界に衝撃を与えているのだ。

オーパス4.6は、数値化・言語化が可能な作業（形式知）を高品質（間違いが少ない）で、しかも高速に実行できる。同AIモデルを使うと、プログラムなどの手数がほとんど必要なくなる。そのインパクトは大きい。

これまでもAI分野の成長は、世界のビジネスモデルに変革をもたらしてきた。今回のアンソロピックのAIモデルの登場により、ソフトウエアの開発を主な事業としてきたSaaS（サービス型ソフトウエア）企業は、存続意義を問われることになりかねない。2月の第1週、こうした先行き不透明感から、世界的にソフトウエア作成関連企業の株価が下落した。

オーパス4.6の登場は、AI関連分野の成長がさらに加速するきっかけになるだろう。言語化、数値化できる業務は、今後さらにAIに置き換えられるはずだ。

ただし、現在のAIは人間の感覚（センス）や経験など暗黙知に関する作業は得意ではない。文学や絵画、音楽などの芸術、コラム執筆などだ。そうした分野で、AIがヒトにとって代わることは難しい。私たちにとって、AIを効果的に使い、自己の見解を明確に表明する能力の重要性は高まるだろう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）