充電切れの危機！？ ホームベース前の攻防

YouTubeチャンネル「ちゃくろまるチャンネル」では、ロボット掃除機（ルンバ）の車庫入れを妨害する子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ルンバがずっと帰れなくておもしろい」「見ているうちにルンバの気持ちになっちゃう」の声が続出しました。

注目を集めたのは「子猫がルンバの車庫入れを妨害 - kitten vs Rumba」という動画です。ルンバの充電器の近くでデーンと横になる子猫の姿から動画はスタート。ルンバが寄ってくると、まるで玉乗りのように足で押し返します。

目まぐるしく動く回転ブラシが気になるご様子。「ニャんだこれは！」となんとか前足で捕まえようとします。

子猫が回転ブラシに気を取られている間に、ルンバは充電器に近づきますが、しっぽが邪魔で惜しくもゴールできません。見ている側も思わず「もうちょっとなのに…！」とやきもきしてしまいますね。

飼い主さんがルンバの帰り道を確保しようとしますが、子猫はなんと拒否！ 「やめるニャ！」としまいには猫パンチをお見舞いします。

結局、充電器自体を移動させることに。それでもいたずらをやめない子猫に、最後まで戸惑いを隠せないルンバなのでした。

コメント欄には「子猫は新しいおもちゃだと思っているのかも」「お願いだからルンバを帰らせてあげて！」との声が。皆さんもぜひ動画をチェックして、子猫とルンバを見守ってあげてください。