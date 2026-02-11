業績絶不調「ナイキのスニーカー」なぜ一強時代は終わりを迎えたのか…市場の巨大化が招いた《王者の陥落》

「ナイキ」が不調である。グローバルの売上では2024年5月期が513億6200万ドルに対して2025年期は、463億900万ドルと約10%近くの大幅な減収となった。

主な要因として中国市場での低迷、在庫整理のための値引き販売、中国からの輸入品に対する新たな関税(粗利率に最大−1%)などと説明しているが、それだけだろうか。

少なくとも日本市場では「空前のスニーカーブーム」と叫びたくなるほど、スニーカーは身近な存在となっているが一体何が起きているのか。検証してみたい。

ランニング市場でも地位揺らぐ

ナイキスニーカー売上の柱は、クラシック3モデルと呼ばれる『Air Force1』、『Dunk』、『AJ1』で、年間10億ドル規模を永らく牽引してきた。近年となって意図的なポートフォリオの見直しとして、この3モデルを縮小させて「Sports Offense」というスポーツに再接続させるという戦略を打ち出している。

具体的にはメンズ・ウィメンズ・キッズというターゲット別の商品開発体制から、競技軸（バスケットボール、ランニング、サッカーなど）の体制に切り替える。いわば原点に立ち返るような戦略で再浮上を狙うようだ。

身近なスポーツというとランニングが挙げられるだろうか。2020年のコロナ禍に競技人口は1055万人をピークに迎え、2024年に減少したとはいえ758万人は楽しんでいるランニング。健康志向や競技参加など走る理由は様々だが、そんなランナー達を含めて毎年注目のビッグイベントが「箱根駅伝」である。

強豪大学校別に争われ、リレー方式に行われる駅伝スポーツの勝敗以外にも、各大学、ランナーごとに採用される“スニーカー競争”にも注目が注がれる。

2017年頃までは軽量でより素足に近い感覚のスニーカーが主流だった。箱根駅伝で着用されているスニーカーも、アシックスとミズノの日本ブランドが過半数を占め、ナイキは17％と第4勢力に過ぎなかった。

しかし、2018年に厚底でカーボンプレートを採用したナイキ『ヴェイパーフライ』が登場。それまでの価値感とは真逆な新モデルはその商品カラーから「ピンクの衝撃」とまで言われ、2021年の箱根駅伝ではなんと96%のシェアをナイキが占める結果となった。

この「ピンクの衝撃」以来、ランニングスニーカーの世界でも地面からの衝撃を吸収する厚底モデルが一大トレンドとなった。早い話が競合各社は、こぞって厚底タイプの商品開発に取り組んだのだった。

その結果、競争は過熱。近年の箱根駅伝における着用率は、アディダスが2026年（35.7%）、2025年（36.2%）と2連覇を飾り、ナイキは2024年（42.6%）のトップを最後に、2025年（23.3%）2位、2026年（16.7%）3位と、あと一歩の位置に甘んじてしまっているのが現状だ。

「ナイキ一強」を終わらせたのは誰だ

ひと昔前の日本のスニーカー市場と言うと、「ナイキ一強、それをアディダス、プーマが追随している」という印象だった。それを最初に壊したのはニューバランス人気だったように思う。

「1000点満点中990点の仕上がり」というキャチコピーでも有名なニューバランス『996』モデル。2019年に、1988年デビューモデルをリバイバル・アップデイトさせた『CM996』モデルが、オシャレ嗜好な層を中心に人気に火が付いた。

軽量でクッション性に優れる衝撃吸収材「REV LITE（レブライト）」のミッドソールによる履き心地の良さと、上位モデルの『2002R』やエントリーモデルの『ML574』など、機能やこだわり、価格選択の広さから多くの支持を取り付け、ファッションスニーカーの代名詞的に存在にまで昇りつめた。

また、2020年のパンデミックにより再注目されたことのひとつがアウトドアだ。外出や対面での活動が制限される中、「密」を避けながら外出できるアウトドア活動に目を向ける人が続出した。

キャンプを始めとするアウトドアへの再評価と共に、新しいシューズが生まれたのもこの頃。「アウトドアサンダル」にカテゴリーされるスニーカータイプのサンダルだ。

南アフリカにルーツを持つ「SHAKA」や「Teva」、2本のポリエステルコードを編み上げたアッパーと一枚のソウルを組み合わせたモデルでおなじみ「KEEN」など、レジャーシーンを得意とする新興スニーカーブランドが多数登場してきた。

新興スニーカーブランド隆盛の時代に突入

シンプルに競技、スポーツを目的に開発されるスニーカーと違って、レジャーあるいは趣味の延長戦といった視点から生まれる新興スニーカーブランド誕生の流れは止まらない。

ランニング終了後のリカバリーを目的とした「OOFOS」やトレイルランニングの「HOKKA」、「SALOMON」といった欧州発信のスニーカーブランドも、近年人気が顕著だ。特にSALOMONはパリの有名セレクトショップやハイエンドブランドなどのコラボレーションもあって、先のニューバランス後のファッションスニーカー的な存在に取って代わるくらいの存在感となった。

新興スニーカーブランドとして、今、最も熱いのはスイス発のスポーツブランドの「On（オン）」だろう。日本国内にある店舗は、どこも観光客も含め入場制限とともに入店待ちの列を作っているほどの人気ぶりだ。

同ブランドの歴史は新しく2010年設立で、日本上陸はコロナパンデミック真っ只中の2022年4月だった。既成概念に囚われない機能やデザインを求め、大きなプロモーションに頼らず、口コミやイベント開催を通じてファンを獲得。また、Onを代表するモデルのスニーカーである『クラウドモンスター』は、独自のクッショニングシステムを採用し、「クラウドパーツ」と呼ばれる中央部分を空洞にしたユニークな形状パーツが特徴的で、特に人気がある。

こうして、「スニーカーと言えばナイキ」というような、ひとつの強者ブランドが長きにわたって君臨する時代は終わった。ファッション、レジャー、ビジネス、リラクシングなど生活者のオケージョンや気分に合った“ベスト・スニーカー”を、こだわりや嗜好・予算感に応じて選択できる幅が広がったと見るべきだろう。

それほど、スニーカー市場全体が大きく広がったのであり、近年のナイキの不調ぶりとも深く関係しているというわけだ。つづく【後編記事】『スニーカー市場で「スケッチャーズ」が急速に存在感を発揮している理由…「ナイキ不調」の原因明らかに』では、市場における新たなライバル、そして今後のナイキの課題を分析していく。

