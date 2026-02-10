オールしても崩れる心配ナシ！ずーっと盛れ続ける【超・耐久メイク】テクニックを大公開♡

新しい出会いが増える春は、飲みの機会が増える季節。もしかしたら、うっかりオールしちゃうこともあるかも？そこで今回は、北里琉をお手本に、長時間盛れ続ける「超・耐久メイク」をご紹介します。ひと晩中騒いでも安心できるメイク術＆コスメの選び方は、要チェックです♡

盛れ続ける【超・耐久メイク】 situation：うっかりオールしちゃう日 トップス 4,400円／PUNYUS デニムサロペット 14,990円／GYDA めがね 1,100円／ラティス

Use it! 使用するコスメはこちら♡ 【a】リッド インプレッション リクイド アイシャドウ 02 4,180円／RMK Division

▶︎指でのばすだけでまぶたに密着。 【b】極細アイライナー EXプラス 00 693円／セザンヌ化粧品（3/4発売）

▶︎ナチュラルに盛れる黒と茶がミックスされたカラー。 【c】ザ シングル アイシャドウ ネイキッドシアー 102N 2,970円（セット価格）／ADDICTION BEAUTY（限定）

▶︎シアーな色づきで繊細に目ヂカラを増強。 【d】キャンメイク メタルックマスカラ クリアルック C01 990円／井田ラボラトリーズ

▶︎クリアカラーで束感を作ってまつパ風に。 【e】オアド シルバーパースムースクリーム リップ＆チーク 10 2,420円／アリエルトレーディング

▶︎ほおの毛穴や唇の凹凸をなめらかにするプライマー入り。 【f】ファミュル・ルージュ 901 3,410円／アリエルトレーディング（2/25発売）

▶︎スキンケア発想の保湿成分を配合した、ぷりかわピンクのリップ。

More! ベースはお肌にやさしいアイテムで クラブ すっぴんルースパウダー 1,760円／クラブコスメチックス（2/23発売） つけたまま寝られる処方なうえ、毛穴をぼかし、テカリも予防。

【EYE】パンダ目・ラメ飛びをあらかじめ回避せよ！ マスカラは透明にし、リキッドラインにパウダーを重ねて、にじみを徹底予防。ラメシャドウはまぶたにぴたりとくっつくリキッドタイプを選ぶ。 ひと晩中騒ぐことを想定して、くずれにくいコスメで賢く、可愛くいよう！

How to 目尻ラインの上に粉をのせて固定 aをアイホールに指で塗り、まぶたにきらめきをオン。bで目尻ラインを描いたら、平筆にとったcでラインをなぞる。まつ毛はdを塗って、ぱっちりカールを維持！

【CHEEK】疲れて見えないクマ消しチークをオン 出っぱってる部分がゆえにこすれやすく、皮脂も出てくるほお。そこにチークを塗ると、オールともなると落ちやすさが増すため、少し凹んでいる目の下にズラして。 血色の効果で、コンシーラなしでクマも隠せて一石二鳥！

How to クマが出やすい目の下に血色を仕込む 黒目の下のクマが出る位置に、指でeをつける。やさしくポンポンと、小さな円を描くようになじませる。夜ふかしすると現れる、青クマは事前の仕込んだ血色でカムフラ。

【LIP】ノールックで塗れるバーム系リップを シアーな血色カラーで、保湿力も高いリップなら、席を立たずにその場でサクッと塗り直してもきれいにキマる！ 食べて、飲んで、しゃべってを長時間続けても、乾燥などのダメージ感なくいられるよ。

How to ミラーなしでパパッとひと塗り fをダイレクトに唇に塗る。透け感のあるカラーだから、リップクリーム感覚でぐりぐりとラフに塗ってOK。最後は上下の唇をあわせると、ムラがなじんできれいに仕上がる。

完成♡ オールする夜にぴったりの崩れにくいメイクが完成♡ 朝まで可愛く過ごせること間違いナシ！ 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／佐々木れな（Three PEACE）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉