オールしても崩れる心配ナシ！ずーっと盛れ続ける【超・耐久メイク】テクニックを大公開♡
新しい出会いが増える春は、飲みの機会が増える季節。もしかしたら、うっかりオールしちゃうこともあるかも？そこで今回は、北里琉をお手本に、長時間盛れ続ける「超・耐久メイク」をご紹介します。ひと晩中騒いでも安心できるメイク術＆コスメの選び方は、要チェックです♡
盛れ続ける【超・耐久メイク】
situation：うっかりオールしちゃう日
Use it! 使用するコスメはこちら♡
【a】リッド インプレッション リクイド アイシャドウ 02 4,180円／RMK Division
▶︎指でのばすだけでまぶたに密着。
【b】極細アイライナー EXプラス 00 693円／セザンヌ化粧品（3/4発売）
▶︎ナチュラルに盛れる黒と茶がミックスされたカラー。
【c】ザ シングル アイシャドウ ネイキッドシアー 102N 2,970円（セット価格）／ADDICTION BEAUTY（限定）
▶︎シアーな色づきで繊細に目ヂカラを増強。
【d】キャンメイク メタルックマスカラ クリアルック C01 990円／井田ラボラトリーズ
▶︎クリアカラーで束感を作ってまつパ風に。
【e】オアド シルバーパースムースクリーム リップ＆チーク 10 2,420円／アリエルトレーディング
▶︎ほおの毛穴や唇の凹凸をなめらかにするプライマー入り。
【f】ファミュル・ルージュ 901 3,410円／アリエルトレーディング（2/25発売）
▶︎スキンケア発想の保湿成分を配合した、ぷりかわピンクのリップ。
More! ベースはお肌にやさしいアイテムで
クラブ すっぴんルースパウダー 1,760円／クラブコスメチックス（2/23発売）
つけたまま寝られる処方なうえ、毛穴をぼかし、テカリも予防。
【EYE】パンダ目・ラメ飛びをあらかじめ回避せよ！
マスカラは透明にし、リキッドラインにパウダーを重ねて、にじみを徹底予防。ラメシャドウはまぶたにぴたりとくっつくリキッドタイプを選ぶ。
ひと晩中騒ぐことを想定して、くずれにくいコスメで賢く、可愛くいよう！
How to 目尻ラインの上に粉をのせて固定
aをアイホールに指で塗り、まぶたにきらめきをオン。bで目尻ラインを描いたら、平筆にとったcでラインをなぞる。まつ毛はdを塗って、ぱっちりカールを維持！
【CHEEK】疲れて見えないクマ消しチークをオン
出っぱってる部分がゆえにこすれやすく、皮脂も出てくるほお。そこにチークを塗ると、オールともなると落ちやすさが増すため、少し凹んでいる目の下にズラして。
血色の効果で、コンシーラなしでクマも隠せて一石二鳥！
How to クマが出やすい目の下に血色を仕込む
黒目の下のクマが出る位置に、指でeをつける。やさしくポンポンと、小さな円を描くようになじませる。夜ふかしすると現れる、青クマは事前の仕込んだ血色でカムフラ。
【LIP】ノールックで塗れるバーム系リップを
シアーな血色カラーで、保湿力も高いリップなら、席を立たずにその場でサクッと塗り直してもきれいにキマる！
食べて、飲んで、しゃべってを長時間続けても、乾燥などのダメージ感なくいられるよ。
How to ミラーなしでパパッとひと塗り
fをダイレクトに唇に塗る。透け感のあるカラーだから、リップクリーム感覚でぐりぐりとラフに塗ってOK。最後は上下の唇をあわせると、ムラがなじんできれいに仕上がる。
完成♡
オールする夜にぴったりの崩れにくいメイクが完成♡ 朝まで可愛く過ごせること間違いナシ！
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／佐々木れな（Three PEACE）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
北里琉