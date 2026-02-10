山田涼介、“父親そっくり”好きな顔のパーツとは？「褒めていただく機会が増えて」

2月10日放送の日本テレビ系『DayDay.』に、Hey! Say! JUMP・山田涼介がVTR出演。自身の好きなパーツや、“ビジュアルを保つ習慣”などについて語った。

番組インタビューの中で、“自分の体で1番好きなパーツ”を聞かれた山田は、「最近は鼻。父親と全く同じ鼻をしてまして。鷲っ鼻というか」「前まであんまり好きな鼻ではなかったんですけど、鼻を褒めていただく機会が増えて、最近は鼻が気に入ってます」とコメント。

また、“いいビジュアル”を保つための習慣については、「自分の時間をしっかり作ってあげることかなっていうふうには思っていて」「朝、自分の時間を作ってお茶を点てたりとか。和の文化、日本の文化みたいなものが、30代を超えてからすごく興味が出るようになって。週に2回ぐらいかな？点ててます」と明かした。

さらに、「すごく細かく泡が立てられた時とかは、“なんか、今日いいことあるかもな”みたいな。勝手に自分で思ったりしてるので、それが楽しいですね」と話した。