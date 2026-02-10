こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年2月10日（火）9時から2月16日（月）23時59分まで「Fashionタイムセール祭り」を開催中。

本日2026年2月10日は、悪天候に対応できるはっ水加工を施したThe North Face（ザ・ノース・フェイス）の軽量シェルジャケット「コンパクトジャケット（メンズ）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット Compact Jacket ブラック XL 11,266円 Amazonで見る PR PR

肌寒い季節にぴったり！ ザ・ノース・フェイスの「コンパクトジャケット（メンズ）」が25％オフ

The North Face（ザ・ノース・フェイス）の「コンパクトジャケット（メンズ）」が25％オフで登場しています。

軽量かつコンパクトに収納して携行でき、通勤や通学、アウトドアなど幅広いシーンで活用するシェルジャケットが、25%オフの11,266円で購入できるチャンスです。

はっ水性＆保温性能は折り紙つき。急な天候変化や雨、肌寒さの中でも身体を温かく保ちます

特長は急な悪天候にも対応できるはっ水・防風機能。生地には撥水加工が施されており、小雨や雪をしっかり弾きます。

また、防風性も優れており、急な冷え込みや風による体温の低下を防いでくれますよ。

素材には、コットンのような自然な風合いのNORTHTECH Cloth ECO（ナイロン100％）を採用。シャカシャカ感が少なく、着回しやすいです。

ゆとりのあるシルエット設計なので、着込んでいても問題なし。肌寒い季節の移動に重宝します。

軽量で持ち運びにも便利。裾にあるドローコードで冷たい風の侵入を防ぎます

高性能なのに非常に軽量。付属のスタッフサックに収納すればコンパクトにまとまり、バッグに入れて簡単に持ち運べます。旅先や外出時の急な冷え込み、小雨対策に最適です。

裾にはドローコードが付いており、絞ることでシルエットの調整や冷気の侵入を防げるのもGOOD。

左右にあるポケットは収納力も抜群。「コンパクトジャケット（メンズ）」があれば、これからのシーズンのお出かけがさらに楽しくなりますよ。

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット Compact Jacket ブラック XL 11,266円 Amazonで見る PR PR

＞＞ザ・ノース・フェイスのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source:「Fashionタイムセール祭り」