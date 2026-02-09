「上浮穴郡」はなんて読む？「か」から始まる愛媛県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「上浮穴郡」はなんて読む？
「上浮穴郡」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、愛媛県にある7文字の地名です。
いったい、「上浮穴郡」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かみうけなぐん」でした！
上浮穴郡は、愛媛県にある地名。
上浮穴郡にある久万高原町は、別名“四国の軽井沢”と呼ばれているのだそう。
西日本最高峰の「石鎚山」をはじめ、日本三大カルストに数えられる「四国カルスト」、水質日本一に輝く仁淀川の源流域に広がる「面河渓」など、全国レベルの自然遺産の宝庫ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部