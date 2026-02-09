「我々が目ざしているのは...」試合後にピッチ上で円陣。藤枝の槙野監督は選手に何を伝えたのか
J２の藤枝MYFCは２月８日、J２・J３百年構想リーグEAST-Bの開幕戦で、J３のFC岐阜と藤枝総合運動公園サッカー場で対戦。０−２で敗れた。
前半から積極的に攻撃を仕掛けた藤枝は、サイドからのクロスなどで相手ゴールを脅かすも、得点まで至らず。42分にPKで失点し、75分にはミドルシュートを叩き込まれて追加点を献上した。
初めてJクラブで指揮を執る槙野智章監督は、試合終了後にピッチ内へ赴き、選手らと円陣を組み、熱く語りかけていた。そこで何を伝えたのか。試合後の会見でこう明かした。
「多くの方が来ていた中で、やっぱり俺たちは結果で返さなければいけないと言いました」
自身の初陣は、格下のJ３クラブに白星を献上する厳しい結果となった。また、多くの課題や収穫も見つかった。指揮官は、そうした課題の修正には「時間はかかる」としつつも、「次の試合に向けて確実に変わった姿を見せなければいけない」と改善を約束した。
「我々が目ざしているのは、2026−27シーズンで上のステージに上がること。この百年構想リーグの中で、１試合１試合どうやって積み上げていくか」
厳しい現実を突きつけられた開幕戦となったが、まだ１試合。新指揮官の腕の見せ所はこれからだ。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
