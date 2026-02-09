２月９日午前５時ごろ。



札幌市手稲区の住宅街に爆発音が響きます。



早朝に住宅街で燃え上がる炎。



住宅があったと思われる場所は跡形もなく崩れています。



午前５時ごろ、札幌市手稲区西宮の沢２条３丁目で爆発音がしたという旨の通報が相次ぎました。



（近所の人）「ドーンという感じで。最初何かなって地震かなと思った。家の形がまったくないからびっくりした」

焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかったほか、火元の家と隣の家の住人あわせて４人がけがをしました。





警察によりますと、火元の家には当時、６０代の夫婦と２０代の娘がいて、このうち６０代の妻と連絡が取れていないということで、遺体は妻とみて確認を進めています。現場はＪＲ発寒駅と稲積公園駅からほど近い住宅街です。２年前の映像では確認できた２階建ての住宅が…火災後には跡形もなくなっていました。

さらに、被害は周辺でもー



４０メートル離れた住宅では建物の窓ガラスが割れていました。



赤い範囲がＳＴＶの取材で被害が確認できた場所です。



最も遠くでは１３０メートルも離れた住宅でガラスが割れるなどの被害がありました。



（向山記者）「爆発のあった家から数十メートルほどの建物でも窓ガラスが割れるなどの被害が出ています」



アパートの窓から見える炎。



衝撃で窓ガラスが割れ、室内のいたるところにガラスが散乱していました。



（家に住む人）「割れたガラスです。地震みたいにバーンって、そこまでバラバラ散らばっていた」



出火当時、「ガス臭がある」という消防通報もありました。



専門家は「ガス漏れによる爆発」の可能性を指摘します。



（元東京消防庁麻布消防署長 坂口隆夫さん）「カセットコンロのカセットボンベ１本程度が破裂爆発した程度では、これほど被害は大きくならないと思います。やはり使用していたガス、器具あるいはガス配管からガスが漏れて、何らかの火種があって着火して爆発した。その可能性が非常に高いのかなと思います」



住宅街で発生した今回の爆発。



警察などが出火原因と被害の状況を調べています。

改めて爆発の現場周辺を見てみますと、ＪＲ発寒駅とＪＲ稲積公園駅の間にある住宅街の一角で発生しました。



爆発があった住宅では、焼け跡から性別不明の遺体が見つかったほか、その家に住む６０代男性、２０代女性がけがをして搬送されています。



さらに、火は延焼し、隣の家の住人２人（６０代女性・２０代女性）がけがをしました。



いずれも意識はあるということです。