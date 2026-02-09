「コンビ時代より収入は…」芸歴25年で“ピン芸人”になった元チーモンチョーチュウ・きくちこうすけ。R-1参戦の野望と独学で掴んだ“意外な新境地”
吉本興業所属のお笑い芸人・きくちこうすけさん。2001年よりお笑いコンビ・チーモンチョーチュウのツッコミとして活躍していたきくちさんですが、2025年12月30日に解散を発表し、新たな活動をスタートさせました。
女子SPA！では、きくちさんの芸人人生について深掘りインタビュー。芸歴25年目にしてピン芸人となった現在の心境や今後の活動について語っていただきました。
◆「なんでだよ！」で空気が止まった、標準語アレルギーの大阪時代
――きくちさんは2000年に大阪の吉本総合芸能学院（NSC）に入学し、2001年にチーモンチョーチュウとしてデビューされています。もともと、芸人を志したきっかけは？
きくちこうすけさん（以下、きくち）：ウッチャンナンチャンさん、とんねるずさん、ダウンタウンさんへの憧れからです。自分の世代の人間としてはベタな話なんですけど。
――プロフィールでは千葉出身とありますが、なぜわざわざ大阪のNSCに？
きくち：単純に東京にもあることを知らなかったからです。入学の書類が送られてきた時に東京NSCのチラシが入ってて、「あれ？」って（笑）。結局、NSCを卒業してすぐに東京に戻ってきました。
――そのまま大阪で活動する選択はしなかったのですね。
きくち：当時の若手の劇場では、標準語のツッコミがぜんぜん受け入れられなかったんですよ。「なんでだよ！」って言った瞬間にお客さんの空気がピタっと止まるんです。あの頃は大阪の漫才においては、標準語アレルギーみたいなものが存在していたんじゃないかと思います。
◆巨人師匠からの金言「漫才は色んな形に変化できる」
――そして24年間のコンビ活動を経ての解散。漫才コンクール時代の『THE MANZAI』（フジテレビ系）やヨシモト∞ホールでの『AGE AGE LIVE』などを見ていた人たちは、特に驚いたのではないかと思います。
きくち：解散にあたってご報告させてもらった時、ありがたいことに色んな方が惜しんでくれました。でも、その分「新しいスタートだね」と言ってくれる方もたくさんいて。
巨人師匠（オール阪神・巨人）にも「大変かもしれないけれど、漫才は色んな形に変化できる。今まで培ったものを存分に使って頑張りなさい」と言っていただけて、「確かにそうだな」と。自分が今までやってきたことを掛け合わせれば、1人でもできることがあるんじゃないかと考えられたんです。
――では、25年目でピン芸人になることに不安はなかった？
きくち：そうですね。マイナスな感情は一切ありませんでした。ピン芸人でいえば、1人芸なら何をやってもいい『R-1グランプリ』があるじゃないですか。そうなると、むしろ「選択肢が無限にありすぎて、逆に何から手をつけようか困る」くらいの感覚（笑）。可能性が無限にある分、むしろその中で何をやっていこうかな？という感じでした。
◆R-1参戦への野望と「ピン芸人」としての戦略
――『R-1』の出場も考えているのですね。
きくち：はい。来年2027年度のエントリーは視野に入れています。スタイルも色々と考えていますが、これまでの経験を踏まえると漫談もアリなのかな？と。コンビ時代のネタも自分が作ったものであれば、それを再構築してピンネタにするとか……工夫次第でいくらでもできるんじゃないかと思っています。
――新たなコンビを組むという可能性は？
きくち：それはないですね。よっぽど呼吸が合うか、考えが近しい人でないと難しいと思います。ピン芸人としてネタをやっていきたいというのはもちろんですが、お笑いだけというよりも、エンタメ業界全体でチャレンジできることはしていきたいんですよ。
◆ダンス、演劇への挑戦…「お笑い」の枠を超えていきたい
女子SPA！では、きくちさんの芸人人生について深掘りインタビュー。芸歴25年目にしてピン芸人となった現在の心境や今後の活動について語っていただきました。
――きくちさんは2000年に大阪の吉本総合芸能学院（NSC）に入学し、2001年にチーモンチョーチュウとしてデビューされています。もともと、芸人を志したきっかけは？
きくちこうすけさん（以下、きくち）：ウッチャンナンチャンさん、とんねるずさん、ダウンタウンさんへの憧れからです。自分の世代の人間としてはベタな話なんですけど。
――プロフィールでは千葉出身とありますが、なぜわざわざ大阪のNSCに？
きくち：単純に東京にもあることを知らなかったからです。入学の書類が送られてきた時に東京NSCのチラシが入ってて、「あれ？」って（笑）。結局、NSCを卒業してすぐに東京に戻ってきました。
――そのまま大阪で活動する選択はしなかったのですね。
きくち：当時の若手の劇場では、標準語のツッコミがぜんぜん受け入れられなかったんですよ。「なんでだよ！」って言った瞬間にお客さんの空気がピタっと止まるんです。あの頃は大阪の漫才においては、標準語アレルギーみたいなものが存在していたんじゃないかと思います。
◆巨人師匠からの金言「漫才は色んな形に変化できる」
――そして24年間のコンビ活動を経ての解散。漫才コンクール時代の『THE MANZAI』（フジテレビ系）やヨシモト∞ホールでの『AGE AGE LIVE』などを見ていた人たちは、特に驚いたのではないかと思います。
きくち：解散にあたってご報告させてもらった時、ありがたいことに色んな方が惜しんでくれました。でも、その分「新しいスタートだね」と言ってくれる方もたくさんいて。
巨人師匠（オール阪神・巨人）にも「大変かもしれないけれど、漫才は色んな形に変化できる。今まで培ったものを存分に使って頑張りなさい」と言っていただけて、「確かにそうだな」と。自分が今までやってきたことを掛け合わせれば、1人でもできることがあるんじゃないかと考えられたんです。
――では、25年目でピン芸人になることに不安はなかった？
きくち：そうですね。マイナスな感情は一切ありませんでした。ピン芸人でいえば、1人芸なら何をやってもいい『R-1グランプリ』があるじゃないですか。そうなると、むしろ「選択肢が無限にありすぎて、逆に何から手をつけようか困る」くらいの感覚（笑）。可能性が無限にある分、むしろその中で何をやっていこうかな？という感じでした。
◆R-1参戦への野望と「ピン芸人」としての戦略
――『R-1』の出場も考えているのですね。
きくち：はい。来年2027年度のエントリーは視野に入れています。スタイルも色々と考えていますが、これまでの経験を踏まえると漫談もアリなのかな？と。コンビ時代のネタも自分が作ったものであれば、それを再構築してピンネタにするとか……工夫次第でいくらでもできるんじゃないかと思っています。
――新たなコンビを組むという可能性は？
きくち：それはないですね。よっぽど呼吸が合うか、考えが近しい人でないと難しいと思います。ピン芸人としてネタをやっていきたいというのはもちろんですが、お笑いだけというよりも、エンタメ業界全体でチャレンジできることはしていきたいんですよ。
◆ダンス、演劇への挑戦…「お笑い」の枠を超えていきたい