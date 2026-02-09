¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¡ÖÌ¾Á°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¢ªÄÀÌÛÆ°²è¤¬³È»¶¡¡°ÂÌîÅÞ¼óºÊ¤¬ÀâÌÀ¡Ö¿ô»ú¤À¤±Â®Êó¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤â¤Î¡×
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¤ÎºÊ¡¦¹õ´äÎ¤Æà»á¤¬2026Ç¯2·î9Æü¤ËX¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Î³«É¼²ñ¸«¤Ç»Ê²ñ¤Î¹õ´ä»á¤¬¡Ö¡ÊÅöÁª¼Ô¤Î¡ËÌ¾Á°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢°ÂÌî»á¤é¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ìÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÅö³Î¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÍÆÀµÄÀÊ¤Î¿ô»ú¤À¤±Â®Êó¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î12Æü´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥àÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡×
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ï8Æü¡¢½°±¡Áª¤Î³«É¼²ñ¸«¤òÇÛ¿®¡£ÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿20»þ²á¤®¡¢°ÂÌî»á¤Ï7µÄÀÊ³ÍÆÀ³Î¼Â¤ÎÂ®Êó¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡Ö7¡ª¡¡¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¹â»³Áï»Ë´´»öÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹õ´ä»á¤¬¡Ö¡ÊÅöÁª¼Ô¤Î¡ËÌ¾Á°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢°ÂÌî»á¤ä¹â»³»á¤ÏÌó40ÉÃÄÀÌÛ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹õ´ä»á¤¬¡Ö¡ÊÇÛ¿®¤ò¡Ë5000¿Í¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¡¢ºÆ¤ÓÌó40ÉÃÄÀÌÛ¡£¹õ´ä»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤¢¤È¡¢°ÂÌî»á¤ËµÄÀÊ³ÍÆÀ³Î¼Â¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¡£
°ÂÌî»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î12Æü´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥àÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡½¡½¤Þ¤ÀÃ¯¤¬ÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬......ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿5µÄÀÊ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¸«¹þ¤ß......¤³¤ì¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÄÀÌÛ¤Î¾ìÌÌ¤¬ÀÚ¤êÈ´¤«¤ì³È»¶¡£¡ÖÌ¾Á°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ïµ¼Ô¤À¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃç´Ö¤ÎÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤ó¤Î¤«¤¤¡ª¡×¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦w¡×¡Ö¸õÊä¼Ô¤¬14¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÌ¾Á°¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ...¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖµÄÀÊ¿ô¤·¤«¾ðÊó¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ´äÎ¤Æà»á¤¬È¿ÏÀ¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬...¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ë¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤È¤«¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀ°¤¨¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤·¤«¤·»ØÅ¦¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹õ´ä»á¤ÏÌÐÌÚ»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¸µÅê¹Æ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤Î¤Ç°ì±þ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¤Þ¤ÀÅö³Î¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÍÆÀµÄÀÊ¤Î¿ô»ú¤À¤±Â®Êó¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØÌ¾Á°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ïµ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ä¤Ç¤¹¡×
¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÌî¤ä¹â»³¤µ¤ó¤¬¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢SNS¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤ÎÃ¯¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤«¡¢ °ì¹ï¤âÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÏX¤Ç¡¢ºÇ½ª·ë²Ì¤ò
¡ÖÈæÎã¶è¤Ç3,813,749É¼¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç156,853É¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢11µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
