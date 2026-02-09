³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë·ÀÌó¤Ç³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¡¢ºÇÂçÇ¯0.64¡ó¤Ë
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë·ÀÌó¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ß³ÚÅ·¶ä¹Ô ¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤Ç¤¢¤ëÇ¯0.30¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×¤Î·ÀÌó¼Ô¤ÏÇ¯0.02¡ó¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¤Î·ÀÌó¼Ô¤ÏÇ¯0.10¡ó¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢RakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¶âÍøºÇÂç0.16¡ó¤È¡Ö¥Þ¥Íー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×ÍøÍÑ¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÇ¯0.38¡ó¤ÎÍ¥¶ø¶âÍø¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×Ç¯0.56¡ó¡ÊÀÇ°ú¸å Ç¯0.446¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢RakutenºÇ¶¯U-NEXT¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ç¯0.64¡ó¡ÊÀÇ°ú¸å Ç¯0.509¡ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¿¶ÂØ¡×¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢°ú¤Íî¤È¤·¸ýºÂ¤ò³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ËÀßÄê¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¡ÖRakuten Link¡×¤Ç³ÚÅ·¶ä¹Ô¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¡Ê³ÚÅ·²ñ°÷¥ê¥ó¥¯ÅÐÏ¿¡Ë¤âÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏËè·î¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤òËº¤ì¤¿·î¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤ÈÍâ¡¹·î¤Î1¥«·î´Ö¤Ë¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÍøÂ©¤ÏËèÇ¯3·î¤È9·î¤ÎÇ¯2²ó¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£