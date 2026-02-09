¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤¬ÈÎÇä³«»ÏB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤ä¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ê¤ÉÁ´20¼ï¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·
¡ÚNetflix±Ç²è¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡Û ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î9Æü10»þ～3·î11Æü17»þ59Ê¬ ²Á³Ê¡§1²ó770±ß ¢¨ÊÌÅÓÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¡¡¥µ¥È¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸¥¯¥ê¥Õ¡×¤Ë¤ÆNetflix±Ç²è¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1²ó770±ß¡£
¡¡º£²óÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤Ï¡¢¤«¤°¤ä¡¢ºÌÍÕ¡¢¥ä¥Á¥è¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÁª¤Ù¤ë¡ªB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢A～D¤Î5ÅùµéÁ´20¼ï¤Î·ÊÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Ç¡¢É¬¤º¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ªB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡Á´3¼ï
B¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡Á´3¼ï
C¾Þ¡§¥ß¥Ë¿§»æ¡¡Á´7¼ï
D¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡Á´7¼ï
10Ï¢¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡Á´6¼ï
(C)¥³¥í¥ê¥É¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º