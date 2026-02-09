セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年2月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ ピュアキラVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ ピュアキラVer.

登場時期：2026年2月6日より順次

サイズ：全長約21×20×38cm

種類：全1種（プー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズの”赤いほっぺ”シリーズに、ピュアキラ生地を使用した「プー」の大きなぬいぐるみが登場！

ピュアキラは、つやがあり、光の当たる角度でキラキラして見える特徴を持つ生地です。

そんなピュアキラ生地をつかった「プー」のぬいぐるみは、ボリュームがあって存在感も抜群。

お部屋の中のどこに飾っても愛らしく、フワフワで手触りが良いのも魅力的です☆

キラキラとした生地を使用した、ほっぺの赤い「プー」のキュートなプライズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ ピュアキラVer.は、2026年2月6日より全国のゲームセンターなどに登場します☆

